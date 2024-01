(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

2/1/2024

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PER

L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025: LE DOMANDE PER L’ISCRIZIONE

POSSONO ESSERE PRESENTATE SINO AL 5 FEBBRAIO 2024

Open day: si svolgeranno dal 15 gennaio al 19 gennaio con laboratori, giochi ed

attività.

Per il calendario degli appuntamenti rivolgersi alle strutture o visitare i siti

istituzionali: http://www.triesteducazione.it o http://www.comune.trieste.it

Iscrizioni anno educativo 2024/2025: dal 15 gennaio al 5 febbraio 2024

esclusivamente online, con il codice SPID o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica)

o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per l’anno scolastico 2024/2025 si possono iscrivere:

➢ i bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021;

essere accolti in caso di disponibilità di posti, una volta esaurite le graduatorie dei

bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020, e dopo l’ammissione dei bambini nati

negli anni 2018, 2019 e 2020 per i quali venga presentata domanda fuori termine.

I bambini “anticipatari”, se accolti, possono iniziare la frequenza a partire dal

primo giorno successivo alle festività natalizie.

calendario

delle

Scuole

dell’Infanzia

comunali

viene

stabilito

dall’Amministrazione Comunale tenendo conto di quello adottato dalla Regione Friuli

Venezia Giulia. Le Scuole dell’Infanzia comunali sono aperte dal lunedì al venerdì, di

norma dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

L’uscita è flessibile e, di norma, è articolata in due fasce orarie intermedie: alle

ore 13.30 e alle ore 15.30. La flessibilità organizzativa degli orari delle uscite delle

singole scuole viene definita all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio degli

insegnanti.

ELENCO SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI PARITARIE

“Borgo Felice” – Via del Pane Bianco, 14

“L’Arcobaleno” – Via Frescobaldi, 33 –

“C. Stuparich” – Strada di Rozzol, 61 –

“L’Isola dei Tesori” – Vicolo delle Rose,

“Casetta Incantata “ – Strada di Rozzol,

“M. Silvestri” – Borgo San Nazario, 73 –

“Cuccioli” – Via Vittorino da Feltre, 8 –

“Mille Bimbi” – Via dei Mille, 14 – 040

393520

“Delfino Blu” e “Delfino Blu sez.

slovena” Salita di Gretta, 34/4 – 040

420606

“Mille Colori” – Via Salvore, 12 – 040

826814

“Don Chalvien” – Via Italo Svevo, 21/1 –

“Nuvola Olga” e sez. slovena “Oblak

Niko”- Via alle Cave, 4 –

53457

“F. Aporti” – Pendice Scoglietto, 20 – 040 Sezioni slovene staccate di “Nuvola

577899

“G. Pollitzer” – Via dell’Istria, 170 – 040

“Giardino Incantato” – Via dei Cunicoli, “Primi Voli” – Via Mamiani, 2 – 040

820438

“Giochi delle Stelle” – via Archi, 2 – 040 “Rena Nuova” – Via Antenorei, 14 – 040

771334

“Il Giardino dei Sogni” – Via Boegan, 5

“Sorelle Agazzi” – Vicolo San Fortunato,1

“Il Tempo Magico” – Via Vasari, 23 –

“Stella Marina” – Via Ponziana, 32 – 040

638453

“Kamillo Kromo” – Str. vecchia

“Tor Cucherna” – Via dell’Asilo, 2 – 040

637279

“La Capriola” -Via Curiel, 10 – 040

813224

“Tre Casette” – Via Petracco, 12 – 040

813355

(*) La “Scuola del Sole” potrebbe rientrare nella sua sede storica ci dia Manzoni

14 durante l’anno scolastico 2024/2025.

Per informazioni e comunicazioni:

orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00; lunedì e mercoledì anche

pomeriggio ore 14.00 – 16.00

