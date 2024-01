(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

2/1/2024

ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI 0 – 3 ANNI PER L’ANNO

EDUCATIVO 2024/2025

Il Comune di Trieste, assessorato alle Politiche dell’educazione e della

famiglia comunica le informazioni utili relative alle iscrizioni ai Servizi

Educativi 0-3 per l’a.s. 2024/2025 e agli open day in tutte le strutture.

Gli Open day si svolgeranno dal 15 al 19 gennaio con laboratori, giochi ed

attività. Per il calendario degli appuntamenti rivolgersi alle strutture o visitare i siti

istituzionali: http://www.triesteducazione.it http://www.comune.trieste.it

Iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati, sezioni

primavera e spazi gioco – anno educativo 2024/2025:

dal 15 gennaio al 5 febbraio 2024 esclusivamente online, con il codice SPID o

con la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi),

dal Portale Iscrizioni del Comune di Trieste: http://www.triesteducazione.it

I servizi educativi per la prima infanzia sono attivi dal 1 settembre al 30

giugno e sospendono l’attività per le festività natalizie e pasquali come da calendario

scolastico regionale. Ulteriori chiusure possono essere programmate durate l’anno

educativo.

I nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati sono aperti, di norma, tutti i

giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con possibilità di uscita

entro le ore 13.00, entro le ore 16.00 ed entro le ore 17.30 con conseguente

diversificazione di tariffa.

Per l’anno educativo 2024/2025 possono essere pertanto presentate domande

per i bambini :

Piccoli, minori nati dal 1 agosto 2023 al 31 maggio 2024 (si possono iscrivere

solo nelle strutture che accolgono minori dai 3 ai 36 mesi di età);

Medio-grandi, minori nati dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2023.

Il servizio sperimentale denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai

bambini che, al 1° settembre, abbiano compiuto i 24 mesi di età, segue lo stesso

calendario dei nidi comunali e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle

ore 14.15.

Gli spazi gioco accolgono bambini di età compresa fra i 18 e i 36 mesi;

vengono offerte opportunità educative e di socializzazione ed i bambini vi

possono rimanere per un tempo massimo di 5 ore giornaliere.

A differenza del “nido d’infanzia” tale servizio, in relazione al limitato

tempo di permanenza dei bambini non è strutturato per l’erogazione del

servizio mensa, né per il “sonno”.

Strutture educative suddivise per fasce di età:

NIDI D’INFANZIA COMUNALI

Acquerello

Bosco Magico

Colibrì

Frutti di bosco

Elmer

Filastrocca

La Barchetta*

La Mongolfiera

La Nuvola**

Nido Az. del

Comune di Trieste

L’Isola Felice

Piccoli Passi

Primi Amici

Semidimela, Sez.

Italiane/Sez.

Slovena **

Scarabocchio

San Giusto

Verdenido

Zuccherofilato

via Puccini n°46

via P. Valdoni n° 1

via Curiel n° 2

via Pineta n° 1

via. Archi n° 4

via Svevo n° 21/1

via Valmaura 69/a

via Tigor n° 24

Via P. Veronese 14

via Tigor n° 24

3 – 36 mesi

3 – 36 mesi

3 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

largo Niccolini n° 5

via Frescobaldi n°

via S. Nazario n° 73

Via P. Veronese 14

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13- 36 mesi

3 – 36 mesi

3 – 36 mesi

3 – 36 mesi

via Svevo n° 21/1

Via Caboro n°2

via Commerciale n°

164/1

v.lo dell’Edera n° 1

*Il nido d’infanzia La Barchetta potrebbe rientrare nella sede storica di via A.

Manzoni 10 nell’anno educativo 2024/25

** ** I nidi d’infanzia Semidimela e La Nuvola potrebbero essere trasferiti nella

sede provvisoria del comprensorio della Villa Haggincosta di viale R. Gessi 10

nell’anno educativo 2024/2025

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI

Arcobaleno 1

Arcobaleno 2

Bianconiglio

La Casetta

Il Nuovo Guscio

Sissa dei Piccoli

Nido Az.le

Regionale

“Bacchetta

Magica”

Piccole Tracce

via E. Morpurgo

n°7/2

via E. Morpurgo

n°7/2

Via San F. D’assisi

n°22

via Besenghi n°27

via delle Monache

via Bonomea n°265

via Cantù n°10

3 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13-36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13– 36 mesi

13 – 36 mesi

3 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

13 – 36 mesi

3-36 mesi

13 – 36 mesi

via del Ponzanino

n°6/A

galleria Protti n°1

via Ovidio n°49

Gaia Club

I Cuccioli di Villa

Geiringer

Torre delle Favole via S. Francesco

n°15

Le Aiuole

via delle Aiuole n°4

Srečko Kosovel

via della Ginnastica

n°72

Nido interaziendale Via P. Valdoni n° 5

ASUGI

S.M. Maggiore – via del Collegio n°3

Un’Oasi di Sorrisi

SEZIONI PRIMAVERA

La Capriola

v. Curiel n°10

Acquerello

v. Puccini n°46

810396

24 – 36 mesi

24 – 36 mesi

SPAZI GIOCO COMUNALI

SPAZIO GIOCO

Lo Scoiattolo

mattino*

Lo Scoiattolo

pomeriggio*

Di via Curiel

ORARIO

7.45-12.45

14.00-18.00

7.45-12.45

INDIRIZZO

via G.Pascoli

n°14

via G.Pascoli

n°14

via E. Curiel

n° 2

UTENTI

18 – 36 mesi

18 – 36 mesi

18 – 36 mesi

* Gli Spazio Gioco Lo Scoiattolo Mattina e Pomeriggio potrebbero rientrare nella

sede storica di via A.Manzoni 10 nell’anno educativo 2024/2025

Informazioni e comunicazioni

orario: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00; lunedì e mercoledì anche

pomeriggio ore 14.00 – 16.00

COMTS