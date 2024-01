(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 NOTA DI FRATELLI D’ITALIA

“L’incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha

visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da

un’arma legalmente posseduta dall’On. Pozzolo di FdI, non ha alcuna

rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità

competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità.

Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte

dell’On. Pozzollo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte

del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso

politico per attaccare Fratelli d’Italia”. Lo comunica in una nota

l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.