Kim Jong Un sottolinea la disponibilità a distruggere le capitali nemiche in caso di scontro

(AGENPARL) - ROMA, 1 Gennaio 2024 - Pyongyang non esiterà a effettuare un attacco devastante per spazzare via le capitali nemiche nel caso in cui gli Stati Uniti e la Corea del Sud scegliessero di intraprendere la strada dello scontro militare, ha affermato il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Secondo l’agenzia di stampa centrale coreana (KCNA), Kim Jong Un ha sottolineato in un incontro con i comandanti dell’esercito popolare coreano che l’esercito dovrebbe essere pronto a rispondere agli atti di provocazione. “Se i nostri avversari optano per uno scontro militare con il nostro Paese, si dovrebbe effettuare senza esitazione un attacco devastante per spazzare via le capitali nemiche e il branco di gangster militari”, ha detto Kim, citato dall’agenzia di stampa.

“Il compagno Kim Jong Un ha valutato ancora una volta attentamente la situazione nella penisola coreana, dove la possibilità di uno scontro armato diventa di ora in ora più reale”, ha affermato la KCNA.