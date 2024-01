IL MINISTRO DELL’INTERNO E IL CAPO DELLA POLIZIA IN SALA OPERATIVA PER GLI AUGURI

(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Questo pomeriggio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi accompagnato dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ha fatto visita alla Sala Operativa della Questura di Roma. Insieme al Ministro Piantedosi era presente il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno Prefetto Maria Teresa Sempreviva e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Il Questore Carmine Belfiore ha brevemente illustrato gli importanti compiti della Sala Operativa della Questura per garantire il controllo del territorio e l’ordine e la sicurezza pubblica e ha descritto le attività svolte in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Il Ministro Piantedosi, alla presenza dei vertici dei Comandi Provinciali di Roma dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Roma Capitale ha manifestato la sua vicinanza a tutto il personale impegnato sul territorio per garantire il regolare svolgimento delle feste, collegandosi via radio, anche con le sale operative dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Roma Capitale .

Il Ministro, infine, ha colto l’occasione per augurare buon anno alle poliziotte e ai poliziotti presenti.

Roma, 1 gennaio 2024