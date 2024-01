(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 Buongiorno,

Qui il link con le immagini video scaricabili dell’incendio del Castello:

Qui cartella Foto dedizione 2023

https://drive.google.com/file/d/1jOfMeqExUgK2ijntyozKFiiBKW__d5dg/view?usp=sharing

CAPODANNO A FERRARA, CIRCA 30MILA PERSONE PER L’INCENDIO DEL CASTELLO.

SINDACO FABBRI: “EVENTO TRA I PIÙ AMATI DAL PUBBLICO. CONFERMATO IL

SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE”

Ferrara, 1 gen – Circa 30mila persone, quattromila fuochi d’artificio e

15mila esplosioni di colori sincronizzati. Sono i numeri con cui si apre il

2024 a Ferrara, dal Castello Estense, sulle note di un vasto repertorio

musicale che ha aperto con la potentissima Ronin di Hans Zimmer e spaziato

con storiche hit come Eye of the tiger dei Survivor, Wake me up – Avicii

nella versione dei 2Cellos, Angels di Robbie Williams, e poi ancora la

suggestiva My immortal degli Evanescence per culminare infine con Valhalla

Calling – Requiem for a dream.

Lo storico spettacolo dell’incendio del Castello, giunto alla 24 edizione a

Ferrara, è tornato a salutare il nuovo anno, dopo la ripresa in presenza lo

scorso anno post pandemia. L’evento ha segnato anche il ritorno del Cenone

di Capodanno, allestito per 150 persone da tutta Italia, e perfino dalla

Svezia e dalla Finlandia – nel suggestivo Ridotto del Teatro Comunale, con

vista sul Castello Estense.

“L’edizione di quest’anno segna la conferma di un evento atteso e unico nel

suo genere, che segna l’avvio di un 2024 a Ferrara a cui guardiamo con

fiducia e voglia di proseguire rispetto a quanto è stato fatto per i tanti

eventi proposti in città. Eventi che, come accade ora per l’incendio del

Castello, sono realizzati sia in presenza che in streaming, offrendo così

la possibilità anche a chi è lontano o non può spostarsi di partecipare ai

festeggiamenti cittadini”, dice il sindaco Alan Fabbri, che ringrazia le

tantissime persone arrivate da più parti d’Italia e non solo per assistere

alla manifestazione e i circa 300 lavoratori in campo e le 30 aziende

coinvolte, gli sponsor e i promotori attivi in queste settimane per

l’eccellente riuscita dell’evento”.

Quanto al 2024, il primo cittadino conclude: “Auguro a tutti un felice

nuovo anno, che porterà alla conclusione di alcuni lavori pubblici cui

teniamo molto, come l’interramento ferroviario di via Bologna, la

velostazione, la riqualificazione della Cittadella dello Sport e l’apertura

dello Spazio Antonioni, insieme a nuove idee sul futuro della nostra città”.

Il personale addetto (circa 120 unità), ha controllato che non fossero

introdotti vetro, lattine, bottiglie e altri oggetti che potessero arrecare

danno o offesa. Impegnate per la tutela dello spettacolo e del bene

monumentale del Castello sono state anche le forze dell’ordine, la polizia

locale, i vigili del fuoco, gli operatori della Croce Rossa e del 118.

I varchi sono stati aperti dalle 21,30, a conclusione della bonifica dei

luoghi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Dalle

22 la serata ha iniziato a scaldarsi con il dj set di Eddy Dj e a partire

dalle 23,15 il palco di piazza Castello ha accolto l’energia di “Voglio

tornare negli anni ‘90”, format che ha riscosso successo nella grande

piazza estense. Le canzoni più belle della mitica decade musicale hanno

animato infatti la nottata prima e dopo lo spettacolo dei fuochi. Alle

23.55 è iniziato il conto alla rovescia e, alle 24 in punto, è partito lo

show pirotecnico che, a ritmo di musica, ha accolto il 2024 a Ferrara. La

serata musicale è continuata fino alle 2 di notte.

A sostenere la realizzazione dell’incendio del Castello, patrocinato e

promosso dal Comune di Ferrara e organizzato da Ferrara Expo, con il

coinvolgimento, tra gli altri, della Provincia di Ferrara, Camera di

Commercio di Ferrara e Ravenna, Ferrara Tua S.p.a, sono stati anche alcuni

privati. Il gruppo Hera è stato main sponsor. Hanno sponsorizzato inoltre

Gruppo Ghedini Automobili e Punto E.On.

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi

del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e’

pervenuta per errore, Vi

preghiamo di rispondere a questa e-mail e

successivamente cancellarla dal

Vostro sistema.* *