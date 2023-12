POLIZADISTATO POST FACEBOOK

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Sulla pagina facebook Polizia di Stato

In questi giorni di festa la malinconia e la solitudine possono prendere il sopravvento in chi vive solo e lontano dai propri affetti.

È quanto successo alla signora Ileana, che a 94 anni voleva trascorrere del tempo in compagnia l’ultimo giorno dell’anno ed ha chiamato la Polizia per parlare al telefono. Gaetano e Gabriele, poliziotti della questura di Biella, sono andati a farle visita e le hanno fatto tornare il sorriso. Il miglior modo per chiudere il 2023 ed entrare nel nuovo anno. Auguri nonna Ileana e grazie dell’affetto che ci hai donato.

[ https://www.facebook.com/hashtag/essercisempre?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWxcp56he5TKfAFZkVowL-Ul0oSaq6mWwyemDeNMiCAIZCwLW_-YWtJsO9pzGFXd_9vvVlJplIo3iIcmCixglsMmHSolF3v_Kzc_KnkuYLqj_M389repkjL__fy9CFZfVJUuLwrGGZtqFZ3lMffKFhm&__tn__=*NK-R | #essercisempre ] [ https://www.facebook.com/hashtag/lamicizia%C3%A8unacosaseria?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWxcp56he5TKfAFZkVowL-Ul0oSaq6mWwyemDeNMiCAIZCwLW_-YWtJsO9pzGFXd_9vvVlJplIo3iIcmCixglsMmHSolF3v_Kzc_KnkuYLqj_M389repkjL__fy9CFZfVJUuLwrGGZtqFZ3lMffKFhm&__tn__=*NK-R | #lamiciziaèunacosaseria ] [ https://www.facebook.com/hashtag/buonanno?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWxcp56he5TKfAFZkVowL-Ul0oSaq6mWwyemDeNMiCAIZCwLW_-YWtJsO9pzGFXd_9vvVlJplIo3iIcmCixglsMmHSolF3v_Kzc_KnkuYLqj_M389repkjL__fy9CFZfVJUuLwrGGZtqFZ3lMffKFhm&__tn__=*NK-R | #Buonanno ]