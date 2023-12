(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

OPPOSIZIONI, FOTI (FDI): NON FATE I GUFI E TIFATE ITALIA

“Il rapporto con le opposizioni presenta due aspetti: uno di conflittualità

politica- più che naturale, soprattutto una volta in cui c’è un governo

politico e non un governo d’emergenza- e uno rispetto all’andamento dei

lavori parlamentari. In linea di massima, un rapporto chiaro, alla luce del

sole, dove la maggioranza conscia che alcuni provvedimenti governativi

avevano una corsia preferenziale non ha inficiato sicuramente la quota

dell’opposizione in termini di discussione, di proposte di legge o di

mozioni, ma si è autolimitata. Credo che l’errore fondamentale che

commettono le V attuali opposizioni sia quello di non voler creare

un’alternativa politica, avendo in comune poco o niente sul piano

programmatico, limitandosi a fare un fronte coeso anti Italia. Consiglio

loro di non fare i gufi e di tifare per la nostra Nazione”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una

intervista a Il Tempo.

Roma, 31 dicembre 2023

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*