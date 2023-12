(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

MANOVRA, FOTI(FDI): RESTITUITI AI CITTADINI UNA PARTE SIGNIFICATIVA DI TASSE

“Le misure più significative sono indubbiamente i 14 miliardi in meno di

nuove tasse. Circa 10 miliardi di euro dal taglio del cuneo contributivo

per i lavoratori dipendenti che interessa 14 milioni di persone e

l’accorpamento delle due aliquote al 23% per i redditi fino a 28 mila euro

che rappresentano il primo modulo della riforma fiscale. È la prima volta

dopo anni che l’esecutivo restituisce ai cittadini una parte significativa

di tasse. Uno dei nostri pilastri era la famiglia e noi abbiamo investito

1,6 miliardi come abbiamo investito 5 miliardi per il rinnovo dei contratti

del pubblico impiego e 3 miliardi per quelli della Sanità. Devo dire che le

misure più urgenti e necessarie le abbiamo fatte poi è chiaro che, ad

esempio, sarebbe stato e sarà auspicabile se in futuro si riuscirà a

finanziare il fondo sociale per gli affitti”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in una

intervista a Il Tempo.

Roma, 31 dicembre 2023

