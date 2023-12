Fwd: Cartaginese (Lega): Situazione inaccettabile nell’area di Mezzocammino

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Cartaginese (Lega): Situazione inaccettabile nell’area di Mezzocammino

Roma, 31 Dic. – “Tollerare in Largo Jacovitti, nel quartiere di

Mezzocammino, l’oggettiva situazione di abbandono e degrado lo trovo

davvero una cosa inaccettabile. E non riesco davvero a immaginare e a

capire quali possano essere stati i motivi che abbiano impedito alle

amministrazioni di Roma Capitale di ripristinare e bonificare l’area in

luogo al privato inadempiente, trasformata in una pericolosa discarica

abusiva, oggetto di continue segnalazioni, denunce ed esposti da parte dei

cittadini e del comitato di quartiere di zona. So solo che è scoppiato un

terribile incendio, in seguito al quale 40 nuclei familiari, circa 120

persone, non potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno nelle proprie

abitazioni. E che l’intero quadrante è avvolto da un denso fumo acre e nero

come la pece”. È quanto dichiara in una nota Laura Cartaginese, Presidente

del Gruppo Lega in Regione Lazio. “Condivido e sostengo l’azione del

Consigliere Lega al IX Municipio, Piero Cucunato, che interrogherà

l’amministrazione municipale sulle condizioni delle famiglie evacuate e per

avere contezza sulla qualità dell’aria, rispetto alla quale mi attiverò in

Regione per velocizzare l’avvio delle verifiche. Auguro che si faccia il

più presto possibile chiarezza su questa vicenda che, obiettivamente,

lascia esterrefatti. Ringrazio i Vigili del Fuoco per l’intervento

tempestivo – conclude la Presidente Cartaginese – e rivolgo la mia

personale solidarietà agli abitanti della zona”.