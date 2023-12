CONSUNTIVO ASP 2023

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Portavoce Eliana Positano

CONSUNTIVO DEL 2023 PER IL DIRETTORE GENERALE MARALDO

Ecco il lavoro di un semestre. Molto ancora bisognerà fare per rendere

la sanità potentina di eccellenza

Al termine del 2023, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello

Maraldo traccia un bilancio di ciò che è stato fatto per il miglioramento delle

prestazioni professionali e sanitarie della Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Il periodo di riferimento è solo, però, agli ultimi cinque mesi e mezzo di

attività cioè da luglio a dicembre e quindi dal giorno dell’insediamento dello

stesso Maraldo. Molte sono state le iniziative assunte e portate a termine,

altre sono in cantiere e si concretizzeranno entro il 2024.

Per quel che riguarda l’AREA DEL PERSONALE, sono stati raggiunti i

seguenti obiettivi e risultati:

Accordo buoni pasto: dopo tredici anni dall’ultimo accordo, si è proceduto

ad un adeguamento di due euro per ogni buono pasto, passando così da un

valore di cinque a sette euro. Con l’accordo la ASP si è impegnata anche a

rivalutare a partire dal 2024 le giornate mensili massime riconoscibili,

ricondotte a dieci giorni/mese.

Accordo tempo vestizione (detto ‘tempo tuta’): anche questo, regolamentato

dopo oltre un decennio con la definizione del tempo necessario calcolato in

minuti impiegati per cambiarsi prima di entrare in servizio e per passare le

consegne. L’accordo prevede un tempo di vestizione di quindici minuti

considerato come compreso nell’orario di lavoro.

Accordo Dep (Differenziale Economico di Professionalità) relativamente agli

scatti di anzianità con incremento economico variabile in base ai livelli di

progressione.

Accordo Pev (Progressioni Economiche Verticali) relativamente ai

professionisti che transitano dal livello inferiore a quello superiore.

Erogazione Premialità anno 2021: ha riguardato tutte le aree contrattuali

(Dirigenza area sanitaria, Dirigenza Funzioni Locali- A.P.T. e Comparto) ed ha

permesso alla Asp di erogare circa 5milioni lordi di euro ai 1700 lavoratori.

Incarichi dirigenziali area amministrativa: conferiti, a seguito di

procedura pubblica, cinque incarichi di Direzione di Struttura Complessa in

settori cardine (provveditorato,

bilancio, affari generali, rapporti con i privati e supporto amministrativo

territorio e presidi ) in cui c’era un interim, un facente funzioni o una

‘vacatio’.

Bandi incarichi area dirigenza medica e sanitaria garantita la conferma

nel ruolo per oltre cento Dirigenti medici e sanitari che avevano già un

incarico ma che avevano terminato

Stabilizzazione del personale: il processo delle stabilizzazioni ha riguardato

circa 80 persone tra infermieri, operatori socio sanitari e personale tecnico.

Assunzioni da concorsi pubblici: il processo delle stabilizzazioni ha

riguardato circa 60 persone tra infermieri e operatori socio sanitari assunti in

Asp scorrendo le graduatorie dei Concorsi Unici Regionali.

In AREA TERRITORIALE sono stati raggiunti i seguenti risultati:

Costituzione Uca: Dopo la cessazione dell’emergenza Covid-19, la Asp

Basilicata trasforma le Unità Speciali Covid (Usco) in Unità di Continuità

Assistenziale (Uca), adeguandosi alla normativa nazionale del Dm 77 che ne

prevedeva la trasformazione già da giugno dello scorso anno. A servizio delle

Uca, un medico ed un infermiere supportati anche da strumenti di

telemedicina come televisita e teleassistenza e da specialisti del territorio ed

ospedalieri.

Accordo con Mmg e Pls: La asp lavora a stretto contatto con le due

categorie professionali in riferimento al contenimento della spesa

farmaceutica convenzionata, alle campagne vaccinali antiinfluenzale, anti-

Covid 19 e antipneumococcica. Inoltre sono stati adottati i percorsi

diagnostico-terapeutici-assistenziali su Diabete Mellito, BPCO, Scompenso

Cardiaco e Gestione della doppia patologia per i pazienti psichiatrici.

Revisione e monitoraggio spesa farmaceutica e protesica: costituzione di

una task force di controllo sull’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche

che ha portato alla riduzione del budget impiegato sia nella prescrizione di

farmaci che di protesi con un risparmio aziendale, in soli due mesi, di circa

due milioni di euro senza incidere sull’assistenza sanitaria garantita

all’utenza.

Applicazione e messa a norma dei contratti con i privati accreditati e

con pagamento delle spettanze entro fine 2023

Istituzione Cup manager e rimodulazione liste attesa con revisione

temporale

Riattivazione ambulatorio vaccinale Covid presso la sede di Potenza di via

della Fisica e numero telefonico dedicato per le sole prenotazioni dei vaccini

anti Covid-19

Inaugurazione nuovi locali per il servizio di continuità assistenziale di

Rotonda

Attivazione del servizio di Tomografia Assiale Computerizzata presso

l’Ospedale di Chiaromonte e ripristino dello stesso servizio presso il P.O.d. di

Venosa.

Ridefinizione e riordino del Dipartimenti di Emergenza-Urgenza 118 e

nomina del Direttore nella persona del Dott. Libero Mileti.

Installazione di un nuovo Telecomandato per la radiologia presso il

Presidio sanitario di Sant’Arcangelo.

Completamento della struttura del Pts di Lauria da inaugurare a breve.

Ristrutturazione delle elisuperfici di Matera e Lauria.

Ricomposizione, mediante selezione, dell’Oiv (Organismo Interno di

Valutazione) della Asp.

Le sfide vinte in AREA TECNICO LOGISTICA sono state le seguenti:

Avvio nuovo contratto Cup

Aggiudicazioni gare e stipula contratti Pnrr

bilancio di quanto fatto in questo periodo dall’azienda sanitaria di Potenza,

dovrà seguire nel 2024 il rilancio definitivo della sanità potentina in un

contesto in cui tutti i protagonisti nelle varie aziende ed il Dipartimento siano

in campo e continuino a lavorare in squadra”.

Appena arrivato, Maraldo si è reso conto che “occorreva dare una scossa

all’azienda, accendendo i motori di una macchina che da qualche mese era in

attesa di una leadership stabile”. Maraldo non si esime di dare atto che chi lo

ha preceduto ha ben operato nelle condizioni precarie aziendali, pur se i

versanti da approcciare erano molti ed occorreva un rilancio fattivo e di

pensiero.

Maraldo si è detto entusiasta anche del personale che opera in Asp

evidenziando come “soddisfazione dei dipendenti, il loro numero adeguato e la

loro corretta collocazione, sono presupposti imprescindibili affinché la

macchina organizzativa funzioni e le cure vengano erogate. Quello è il fine

ultimo delle attività sanitarie, nonostante critica e complessa sia la situazione

per i medici ed i dirigenti sanitari in cui la sofferenza legata alla difficoltà di

reperire figure è reale ed interessa in special modo i servizi territoriali e di

continuità assistenziali che costituiscono la ‘mission’ dell’Asp”. Proprio sul

fronte dei medici, Maraldo ha sottolineato che “i medici sui quali il sistema si

regge, sono grandi professionisti ed amano il loro territorio per cui a loro-

siano essi dipendenti, convenzionati o liberi professionisti- va tutta la mia

riconoscenza ed il mio plauso. Così come agli erogatori privati che integrano e

completano l’assistenza fornita dalle strutture pubbliche”.

Per il 2024 solo buoni propositi: “sarà un anno in cui verranno rinnovati gli

sforzi per restituire, in termini professionali, ciò che questa meravigliosa

regione mi ha dato accogliendomi. Per questa fiducia- ha concluso Maraldo-

mi sento di ringraziare il Presidente Bardi, l’Assessore Fanelli e la Giunta

tutta, ma anche le altre forze politiche che giudicano l’operato della direzione

sulla base dei fatti”. Un ringraziamento il Dg lo ha rivolto anche ai sindacati

dei dipendenti e dei medici sumaisti, dei Medici di medicina Generale e dei

Pediatri di libera scelta “con cui sono stati siglati accordi importanti per la

buona tenuta della sanità pubblica locale”.