++AGGIORNAMENTO: LAZIO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS148 “PONTINA” ALLO SVINCOLO NETTUNO/CAMPO DI CARNE

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 ++ AGGIORNAMENTO ++

Carreggiata riaperta sulla SS148 “Pontina”

Da: ANAS – Ufficio Stampa

Inviato: domenica 31 dicembre 2023 15:29

Oggetto: LAZIO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS148 “PONTINA” ALLO SVINCOLO NETTUNO/CAMPO DI CARNE

LAZIO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS148 “PONTINA” ALLO SVINCOLO NETTUNO/CAMPO DI CARNE

Roma, 31 dicembre 2023

Sulla strada statale 148 “Pontina” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma ad Aprilia, in corrispondenza dello svincolo per Nettuno/Campo di Carne (km 51,400) a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona e lo sversamento di olio sul piano viabile.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.

