(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 PUGLIA, ANAS: INCIDENTE SULLA SS 93 ‘APPULO LUCANA’ A BARLETTA

Bari, 30 dicembre 2023

La strada statale 93 ‘Appulo Lucana’ è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente avvenuto al km 14,350 a Barletta.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Nell’impatto una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.

Al momento il traffico veicolare viene deviato, per entrambe le direzioni, sulla SP 3.

Il personale Anas, del 118 e Forze dell’Ordine è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

