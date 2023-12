(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 MOSTRE E TEATRO FERRARA, PER I MUSEI APERTURE STRAORDINARIE IL PRIMO

DELL’ANNO E ALL’EPIFANIA. IL 1° GENNAIO AL COMUNALE IL TRADIZIONALE

CONCERTO CON L’ORCHESTRA GINO NERI. GULINELLI: “LE FESTE SONO IL MOMENTO

IDEALE PER VIVERE APPIENO I TANTI TESORI DELLA CITTÀ”

Ferrara, 30 dic – Dopo le aperture straordinarie a Santo Stefano, Ferrara

offre nuove occasioni per poter ammirare mostre e luoghi civici della

cultura durante le festività di fine 2023 e inizio 2024.

Il 1° gennaio il Castello sarà aperto dal pomeriggio, dopo lo spettacolo

pirotecnico dell’incendio (simulato) e musicale atteso alla mezzanotte del

31 dicembre, per salutare il nuovo anno. Non sarà il solo. Lunedì anche

tutti i musei civici di Ferrara (Museo Schifanoia e Civico Lapidario, e

Casa di Ludovico Ariosto) e il Museo della Cattedrale saranno aperti con

orario particolare dalle 14 alle 19. Sempre insieme al Castello, rimarranno

aperti senza giorno di chiusura, fino a domenica 7 gennaio, con i consueti

orari. Per ulteriori info, prenotazioni e dettagli:

http://www.comune.fe.it/prenotazionemusei

http://www.castelloestense.it.

Prosegue inoltre, a Palazzo dei Diamanti, la mostra dedicata all’artista

Achille Funi, maestro ferrarese del Novecento, aperta al pubblico tutti i

giorni dalle 9:30 alle 19:30 (con chiusura biglietteria 45 minuti prima),

compresi l’1 e 6 gennaio 2024. Sono previste aperture serali straordinarie

fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22) questa sera (30 dicembre) e il

5 e 6 gennaio 2024. Per ulteriori info: http://www.palazzodiamanti.it

Dopo la magia del grande balletto, che prende forma sul palcoscenico del

Teatro Comunale anche questa sera con ‘La bella addormentata’ del Russian

Classical Ballet (sabato 30 dicembre alle 20,30), lunedì 1° gennaio si

festeggia l’arrivo dell’anno nuovo con il concerto di Capodanno

dell’Orchestra a plettro Gino Neri alle 16,30. Mentre cresce l’attesa per

il musical in prima nazionale di Monica Guerritore, ‘Ginger e Fred’, in

scena venerdì 5 e sabato 6 gennaio alle 20,30 e domenica 7 gennaio alle 16.

Previsto anche l’incontro con la compagnia, al Ridotto del teatro, sabato 6

gennaio alle 18 (a ingresso gratuito). Giacomo Poretti e Daniela Cristofori

portano al Teatro Comunale ‘Funeral Home’ venerdì 12 e sabato 13 gennaio

alle 20,30 e domenica 14 gennaio alle 16. Previsto l’incontro con la

compagnia, nella Sala teatrale, sabato 13 gennaio alle 18 (a ingresso

gratuito). Domenica 14 gennaio alle 16,30 e lunedì 15 alle 9,45 all’interno

della Sala Estense, spazio al Teatro ragazzi con lo spettacolo ‘C’era due

volte un cuore’ di Daniela Nicosia (info su teatrocomunaleferrara.it).

“Il sistema espositivo ha visto oltre 40 mostre in quattro anni e ha

portato nei nostri musei civici di arte moderna un aumento sostanziale di

visitatori quest’anno, pari al 15% in più rispetto al 2022. Con le aperture

straordinarie durante le feste di Palazzo dei Diamanti e dei musei civici

intendiamo offrire un’ulteriore possibilità per poter ammirare i tanti e

differenti tesori della città – spiega l’assessore alla cultura Marco

Gulinelli – in vista del nuovo anno alle porte. E così è anche per le

proposte teatrali. Queste festività vogliono essere l’occasione per vivere

in pienezza l’arte e la cultura a Ferrara”.

