La newsletter di gennaio 2024

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 PARCO

ARCHEOLOGICO

DI OSTIA ANTICA

GENNAIO 2024

1 GENNAIO APERTURA STRAORDINARIA

II 1 gennaio apre straordinariamente la sola Area archeologica di Ostia antica con orario 8.3016.30 (ultimo ingresso ore 15.30) secondo la consueta bigliettazione.

#DOMENICALMUSEO 7 GENNAIO 2024

Domenica 7 gennaio è la #domenicalmuseo: ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno

secondo i propri orari: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/orari-e-tariffe/

CONTATTI

OSTIA ANTICA: RIAPRE IL SERAPEUM

Dopo un lungo intervento di restauro è stato restituito alla pubblica fruizione il Serapeum, nel

percorso di visita degli Scavi di Ostia. Per saperne di più:

https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/ostia-racconta/riapre-al-pubblico-il-serapeum/

https://www.ostiaantica.beniculturali.it

APERTURA STRAORDINARIA DELLA GALLERIA LAPIDARIA NEI GIORNI FERIALI

Fino a fine gennaio apre la Galleria Lapidaria all’interno del percorso di visita degli Scavi di

Ostia antica dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13

DIRETTORE

ALESSANDRO D’ALESSIO

LA CITTÀ VISIBILE: TRA OSTERIE, MAGAZZINI, INSULAE E DOMUS DI OSTIA

ANTICA. VISITE GUIDATE INDIVIDUALI SU PRENOTAZIONE

Tre percorsi differenti, distribuiti su tre weekend differenti a luoghi solitamente chiusi al

pubblico per condizioni di fragilità e delicatezza. Info e prenotazioni su:

https://www.coopculture.it/it/prodotti/la-citta-visibile-tra-osterie-magazzini-insulae-e-domusdi-ostia-antica/

I SITI

24-26 GENNAIO 2024: CONVEGNO XΆΣΜΑ. IL TRATTAMENTO DELLA LACUNA

Il Parco organizza un convegno dedicato a principi, metodologie del restauro e attualità della

teoria di Cesare Brandi. Informazioni presto sul sito web del Parco.

Scavi di Ostia antica

COPERTURA STAGIONALE DEI MOSAICI

Nei mesi invernali, come ogni anno, alcuni dei più delicati mosaici ostiensi sonno oggetto di

Porti di Claudio e di Traiano

copertura stagionale con lo scopo di preservarli dall’esposizione alle intemperie, agli sbalzi

Via Portuense 2360, Fiumicino

termici e all’umidità: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/info/attivita-del-parco-lacopertura-stagionaledei-mosaici-di-ostia/

Necropoli di Porto a Isola Sacra

MUSEO DELLE NAVI: AL VIA IL RESTAURO DELLA FIUMICINO 5

Nel mese di gennaio inizierà il restauro della “Barca del pescatore”, uno dei relitti esposti al

Castello di Giulio II

Museo delle Navi di Fiumicino. Come sempre sarà possibile vedere i restauri in corso d’opera,