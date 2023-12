Fwd: INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Date: sab 30 dic 2023 alle ore 13:15

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA

Insediato ufficialmente questa mattina, il nuovo Consiglio Provinciale di

Potenza eletto nell’ultima tornata elettorale del 20 dicembre, presieduto

da Christian Giordano, che resterà in carica per due anni dalla data del

voto.

È stato il Presidente Giordano a dare il bentornato ai consiglieri già

presenti nella precedente consiliatura ed ai 4 nuovi eletti, ricordando

l’impegno profuso unanimente in questi ultimi anni di attività nonostante i

tagli del Governo nazionale e regionale e raggiungendo gli obiettivi

previsti dal PNRR.

In primo piano gli sforzi ed i progetti messi in campo nei settori della

edilizia scolastica e della viabilità da cui ripartire per assicurare

risposte forti ai bisogni dei cittadini ed impegnandosi a condividere con

tutto il Consiglio Provinciale le linee programmatiche.

+++++GLI ELETTI AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA++++

PROVINCIA UNITA – 7 seggi:

Carmine Ferrone

Filippo Sinisgalli

Michele Giordano

Rocco Pappalardo

Vincenzo Bufano

Rocco Pergola

Giuseppe Fittipaldi

LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI – 3 seggi:

Lucia Larotonda

Giovanni Barbuzzi

Michele Lioi

FRATELLI D’ITALIA – 1 seggio:

Giovanni Setaro

FORZA ITALIA – 1 seggio:

Gianmichele Restaino