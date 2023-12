CS – GINOSA (TA) AL VIA ITER PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO AGROALIMENTARE NELLA EX AREA INDUSTRIALE VIANINI

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 GINOSA, AL VIA ITER PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO AGROALIMENTARE NELLA EX

AREA INDUSTRIALE VIANINI.

SINDACO PARISI: “L’INIZIO DI UN NUOVO PERCORSO’’

Un polo produttivo integrato e sostenibile per la lavorazione del prodotto

agricolo.

Una APPEA, ossia un’Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente

Attrezzata.

E’ ciò che l’Amministrazione Comunale di Ginosa intende realizzare

attraverso la riqualificazione dell’area industriale dismessa “Vianini’’,

al confine con la Basilicata. Questo, in linea con l’innovativa

legislazione regionale e con lo scenario strategico del Piano Paesaggistico

Territoriale Regionale (PPTR).

Un’area di circa 30 ettari di proprietà del gruppo Vianini, con cui c’è

stato un confronto positivo. Con apposita delibera di Giunta Comunale, è

stato dato mandato agli uffici comunali competenti di dare seguito a tutte

le azioni necessarie alla realizzazione dell’APPEA.

.