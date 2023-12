COMUNICATO STAMPA: GENNAIO 2024. GLI EVENTI DEL PROGRAMMA “NATALE A BASTIA”

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 COMUNE DI BASTIA UMBRA

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNICATO STAMPA

Gennaio 2024. Il programma degli eventi di “Natale a Bastia”

Martedì 2 Gennaio 2024 ore 21.00, “Concerto dalla notte all’aurora”.

Inauguriamo il 2024 con le ragazze del Coro femminile Aurora, con un programma corale e

strumentale di grande suggestione.

La formazione corale giovanile torna al suo pubblico dopo alcuni mesi di pausa, dedicati

all’approfondimento e alla preparazione vocale, con un accattivante programma di musica

contemporanea, tra cui alcuni brani tratti dalla colonna sonora del film francese Les Choristes.

Accanto a loro, al pianoforte, Federica ed Eleonora Marchionni, quest’ultima nella doppia veste di

pianista nei brani a 4 mani oltre che di direttore.

In programma brani del Romanticismo tedesco e della musica contemporanea francese, con un

cameo, una Pastorale di Germaine Tailleferre, una delle più interessanti compositrici del XX sec,

poco conosciuta dal grande pubblico, nella quale il pianoforte verrà affiancato dalla giovanissima

Francesca Panzolini al flauto.

La serata si svolgerà il 2 gennaio presso l’Auditorium Sant’Angelo, in piazza Umberto I, a Bastia

Umbra. Ingresso libero.

04. Gennaio 2024 BEHAPPYFANIA 04/05/06 2024 TORNEO CALCISTICO Torneo nazionale

calcistico con squadre da fuori regione riservato alla categoria Esordienti 1° Anno ( Annata 2012 )

anche con squadre Professionistiche A cura di ASD Accademia Calcio Bastia

05. Gennaio 2024 BEFANA DEL CARABINIERE Centro sociale Campiglione, Ore 16:00 A cura

del Centro Sociale Campiglione

06. Gennaio 2024 PRESEPE DEL BORGO ANTICO ARRIVO DEI RE MAGI Piazza Luigi Masi,

Ore 17:00 A cura del Comune di Bastia Umbra

CONCERTO “EPIFANIA IN CORO” CORO CITTÀ DI BASTIA. Chiesa S. Michele18:00

Organizzatore: Associazione Corale Città di Bastia

FESTA DELLA BEFANA

Luogo: Oratorio S. Michele Orario: 16:00 Organizzatore: AVIS – AIDO

07. Gennaio 2024 CONCERTO NUOVO ANNO DELLA BANDA DI COSTANO Centro

fieristico Umbriafiere, Sala Congressi Ore 17:00 Direttore Stefano Zavattoni A cura dell’Ass.ne

Banda Musicale di Costano

13. Gennaio 2024 CONCERTO SOLIDARIETÀ MEDICI PER CASO “LA MUSICA DEL

CUORE” Sala congressi Umbriafiere Concerto di solidarietà con i Medici per Caso & Co. Bande

musicali locali. Apericena alle ore 20:00 e concerto solidale dalle ore 21:15

14. Gennaio 2024 LOTTERIA CITTÀ DI BASTIA Auditorium Sant’Angelo, Ore 17:00 Estrazione

finale dei premi della Lotteria A cura di Confcommercio e Ass. Impresa e Sviluppo con il sostegno

economico del Comune di Bastia Umbra.