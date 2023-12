[Comune Palermo] Istituzione aree di carico e scarico per le strutture alberghiere – Dichiarazione Piampiano

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Il consigliere comunale e componente della commissione Mobilità, Leopoldo

Piampiano (Forza Italia), esprime “*soddisfazione per l’adozione da parte

della Giunta Comunale delle linee guida per l’istituzione di aree da

adibire al carico e scarico dei bagagli riservate alle strutture

alberghiere. *

*Con una nota inviata nel dicembre dello scorso anno – spiega Piampiano –

avevo segnalato, su sollecitazione di alcune associazioni di categoria, la

mancanza di apposite aree per carico e scarico bagagli dei clienti delle

strutture ricettive, evidenziando la carenza regolamentare che non

permetteva l’istruttoria delle istanze presentare da alcune realtà presenti

sul nostro territorio. *

*Ringrazio gli Assessori Carta e Forzinetti per avere formalizzato la

proposta di deliberazione di Giunta, con la quale si definiscono le linee

guida utili al rilascio delle autorizzazioni”. *

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo