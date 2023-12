[Comune Palermo] Delibera proroga dehors

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 424 DEL 29 dicembre 2023

OGGETTO: Estensione della validità al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza delle

istanze di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto assistite e non

assistite.

ESECUZIONE IMMEDIATA

L’anno duemilaventitré addì ventinove del mese di dicembre alle ore 14:45 in Palermo, nella sede

istituzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti,

compreso quello di cui all’oggetto.

Presiede l’adunanza il Prof. Roberto Lagalla, Sindaco.

Partecipa il sottoscritto Dott. Sergio Maneri, Vice Segretario Generale f.f. in collegamento

telematico.

Si dà atto che sono presenti in collegamento telematico gli Assessori Anello, Carta, Forzinetti,

Orlando, Pennino.

E’, altresì, presente il Dott. Eugenio Ceglia, Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, parere di regolarità tecnica reso favorevolmente

proposta agli atti dell’Ente;

Sentito in merito l’Assessore Forzinetti, competente al ramo, con l’intervento del Vice Segretario

generale f.f. il quale ritiene che la locuzione contenuta nella condizione sospensiva “nel caso in cui

l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme dal regolamento, le somme non saranno

restituite deve essere cassata e sostituita dall’altra “ nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico

dovesse risultare difforme dal regolamento, le somme da restituire saranno compensate con le

sanzioni da applicare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per l’applicazione del CUP”;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione con l’emendamento conseguente

all’intervento del vice Segretario Generale f.f.;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è

fatta propria, dando atto, a valere quale emendamento, che la locuzione contenuta nella condizione

sospensiva “nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme dal

regolamento, le somme non saranno restituite” deve essere cassata e sostituita dall’altra “ nel caso

in cui l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme dal regolamento, le somme da

restituire saranno compensate con le sanzioni da applicare ai sensi dell’art. 37 del Regolamento

per l’applicazione del CUP”.

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene

dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Il Capo Area del SUAP, Sviluppo Economico Mercati e Lavoro e Dirigente dell’Ufficio

Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità, in riferimento all’argomento in oggetto

indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Estensione della validità al 31 dicembre 2024 del termine di scadenza delle

istanze di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto assistite e non

assistite.

II DIRIGENTE

VISTE le Deliberazioni di Giunta n. 187/2022, N. 313/2022, N. 60/2023 e N.

203/2023, che qui s’intendono integralmente richiamate;

ATTESO CHE:

• in data 22 dicembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento

Dehors giusta Deliberazione di C.C. n. 548/2022;

• in data 20 gennaio 2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento

Tipo Edilizio Comunale emendato giusta Deliberazione di C.C. n. 7/2023, che

prevede una modifica agli artt. 43 e 54 che riguardano le strutture per la

ristorazione e somministrazione;

• in data 24/08/2022 è stato siglato l’ Accordo tra Comune e Soprintendenza ai

beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana per la “Semplificazione

dei procedimenti amministrativi per la concessione di occupazione suolo

pubblico per la collocazione di dehors, espositori e tende solari per attività

commerciali all’aperto”, ai sensi dell’art.52 del D.lvo. n°42/2004 in

applicazione dell’art.15 della L. n°241/1990 e s.m.i.;

riguardante con gli allegati denominati “Allegato B” e “Allegato C” riguardanti

le aree pedonali di Via Principe di Belmonte e Piazze: Castelnuovo, Ruggero

Settimo e F. Crispi e via Ruggero Settimo.

riguardante l’Area pedonale da Via Emerico Amari a Piazza Castelnuovo

Integrazione al Progetto PON METRO POF – Palermo on foot. Prescrizioni

in materia di occupazione di suolo pubblico

• in data 04/05/2023 sono state emanate le Linee Guida dell’Ufficio Mobilità di

cui alla nota prot. AREG/633129/2023 e la successiva integrazione del

24/05/2023 di cui alla nota prot. AREG 684377/2023 che contiene le

prescrizioni sui Dehors in relazione al Codice della Strada.

• con deliberazione di C.C. n. 244 del 28/7/2021 è stato adottato il Regolamento

del Canone Unico Patrimoniale e successive modificazioni e integrazioni

(approvate il 26/06/2023);

• con deliberazioni di C.C. n. 97 del 26/6/2023 e n. 144 del 05/07/2023 è stato

modificato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale;

• con l’art. 11 comma 8 del D.L. Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza

(Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per

esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande) proroga

ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della

norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano

necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n.

42/2004, artt.21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e

altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili,

quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e

ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di

bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga,

non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal

T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato.

RITENUTO che le modifiche previste dai Regolamenti sopra citati, dagli Accordi e

delle Linee Guida emanate dall’Ufficio Mobilità Urbana in argomento sono state

introdotte per favorire e rilanciare le iniziative di sviluppo delle attività di ristorazione sul

territorio

ATTESO CHE al fine di agevolare le attività di somministrazione e in analogia a

quanto disposto con il D.L. Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza occorra

prorogare la validità delle concessioni del suolo pubblico per attività di ristoro (prorogate

alle condizioni di cui alle precedenti deliberazioni di Giunta e segnatamente n. 187/2022,

N. 313/2022, N. 60/2023 e N. 203/2023)

CONSIDERATO, comunque, quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento Dehors,

che prevede, testualmente che: “L’Ufficio potrà tuttavia individuare presupposti e

condizioni al ricorrere dei quali con la presentazione dell’istanza può procedersi

all’occupazione, salvo controllo successivo. A tal fine, con disposizione di servizio, il

dirigente pro-tempore del Servizio competente prescriverà in dettaglio le procedure per

usufruire di tale agevolazione, purché venga assicurata l’informatizzazione delle

procedure di calcolo del C.U.P. per l’autoliquidazione e che le aree interessate siano

limitate a quelle pedonali, ai marciapiedi e agli stalli di sosta, nel rispetto, per le Zone

A, del vigente Accordo con la Sovrintendenza siglato in data 25 agosto 2022 e successive

modifiche ed integrazioni.”, il Capo Area ha emanato apposite disposizioni di servizio ai

fini dell’adozione della nuova modulistica semplificata per la collocazione dei dehors

(Disposizioni nn.: 41/2023, 51/2023, 52/2023, 56/2023, 60/2023)

PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte risulta necessario estendere la

validità al 31 dicembre 2024 delle istanze legittime di occupazione di suolo pubblico per

attività di ristoro all’aperto scadute o aventi scadenze legate alla normativa nazionale in

ambito di “emergenza Covid”, ovvero non ancora formalmente autorizzate ma prodotte ai

sensi delle Deliberazioni di G. C. nn. 122/2020, 133/2021, 60/2023 e 203/2023, a

condizione che:

 entro il 29/02/2024 sia allegata all’istanza precedentemente presentata la

richiesta di proroga (ordinaria e straordinaria) da presentare avvalendosi della

modulistica all’uopo predisposta con la quale si attesti che l’occupazione di

suolo pubblico sia conforme ai regolamenti ora vigenti;

 nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati entro il termine previsto

dalla Deliberazione di Giunta n. 60/2023;

 entro il 29/02/2024 l’istanza sia corredata, in autoliquidazione del pagamento

del Canone unico patrimoniale che potrà essere calcolato avvalendosi del

calcolatore CUP pubblicato nella piattaforma Super@ al seguente link:

https://sige.comune.palermo.it/entrateportal/calcolatrice.html;

 nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme dal

Regolamento, le somme non saranno restituite e si procederà con gli

adempimenti consequenziali;

 la richiesta sia in regola con i versamenti dei diritti istruttori e di segreteria

previsti dalle vigenti deliberazioni di Giunta alla data della presentazione

dell’istanza.

RITENUTO che dall’esecutività del presente provvedimento, occorre demandare al

Dirigente proponente l’adozione degli atti gestionali per la realizzazione dell’obiettivo

nell’osservanza delle direttive fissate dall’Organo Politico.

SI ATTESTA che:

 il presente atto non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria

e/o patrimoniale dell’Ente, né nell’esercizio finanziario in corso, né in quelli

successivi.

 il presente atto non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con

29/08/2023.

VISTO:

 l’art. 35 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita

dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss. mm. ii. del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.

267 del 18/08/2000 dell’O.R.EE.LL. che prevedono la competenza della Giunta

comunale a deliberare l’atto proposto;

 l’art. 107, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che prevede che tutte le disposizioni

previgenti che conferiscono agli organi di governo “l’adozione di atti di gestione e di

atti o provvedimenti amministrativi …… si intendono nel senso che la rispettiva

competenza spetta ai dirigenti”;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per i motivi esposti in narrativa che qui s’intendono riportati

PROPONE

di deliberare quanto segue:

 estendere al 31/12/2024 la validità delle istanze legittime di occupazione di

suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto già scadute ovvero non ancora

formalmente autorizzate ma prodotte ai sensi delle Deliberazione di Giunta C.

nn. 122/2020, 133/2021, 133/2022, 60/2023 e 203/2023 a condizione che:

o entro il 29/02/2024 sia allegata all’istanza precedentemente presentata

la richiesta di proroga (ordinaria e straordinaria) da presentare

avvalendosi della modulistica all’uopo predisposta con la quale si attesti

che l’occupazione di suolo pubblico sia conforme ai regolamenti ora

vigenti;

o nulla sia mutato rispetto agli elaborati grafici presentati entro il termine

previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 60/2023;

o entro il 29/02/2024 l’istanza sia corredata, in autoliquidazione del

pagamento del Canone unico patrimoniale che potrà essere calcolato

avvalendosi del calcolatore CUP pubblicato nella piattaforma Super@ al

seguente

link:

https://sige.comune.palermo.it/entrateportal/calcolatrice.html;

o nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico dovesse risultare difforme

dal Regolamento, le somme non saranno restituite e si procederà con gli

adempimenti consequenziali;

o la richiesta sia in regola con i versamenti dei diritti istruttori e di

segreteria previsti dalle vigenti deliberazioni di Giunta alla data della

presentazione dell’istanza.

 Dare mandato al Capo Area dell’Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e

Lavoro/ Dirigente dell’Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità di

porre in essere le attività gestionali di competenza

Il Capo Area / Dirigente dell’Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

D.ssa Patrizia Milisenda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in

ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e dell’azione amministrativa,

ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall’art. 12

L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3, del vigente

regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n. 4/2017).

Il Capo Area / Diri

gente dell’Ufficio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità

D.ssa Patrizia Milisenda

Il Dirigente Capo Area dell’Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro letta la

superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio VISTO, manifestando la

propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

Il Capo Area

D.ssa Patrizia Milisenda

Il Dirigente Capo Area dell’Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro letta la

superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi

strategici ed i processi assegnati all’Area di riferimento, funzionali all’attuazione del

programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi del vigente Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Capo Area

D.ssa Patrizia Milisenda

L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli

obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Giunta Comunale.

L’Assessore Attività produttive ed economiche

Dott. Giuliano Forzinetti

IL SINDACO

ROBERTO LAGALLA

L’ASSESSORE ANZIANO

ARISTIDE TAMAJO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SERGIO MANERI

