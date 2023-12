[Comune Palermo] Capodanno. Dichiarazione consigliere Inzerillo

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 “Soddisfatto per le parole del sindaco che sottolinea il lavoro alacre di

tutta l’amministrazione comunale di Palermo e l’attenzione alla sicurezza

in prossimità dell’evento del Capodanno. La decisione del sindaco di

smontare l’albero natalizio di piazza Castelnuovo per favorire le vie di

fuga in previsione del Capodanno è una scelta da me assolutamente

condivisa, perché ritengo che la sicurezza dei cittadini sia prioritaria.

Spiace, invece, constatare che nonostante le diverse riunioni organizzative

per le festività natalizie, la decisione di spostare anche il carro di

Santa Rosalia è stata dall’assessore Cannella disattesa, forse per i troppi

impegni o forse per negligenza, il carro della Santa patrona di Palermo è

oramai da anni scaricato alle spalle del Teatro Politeama, inficiando

inevitabilmente il decoro urbano e intralciano tra le altre cose il

traffico pedonale previsto nelle prossime ore”.

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Gianluca

Inzerillo.

