Valeggio sul Mincio, il commissario prefettizio Loizzo ha approvato il bilancio 2024-2026

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 A poche settimane dal suo insediamento, il Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo, nella giornata di giovedì 21 dicembre ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 quale primo atto indispensabile per garantire la continuità amministrativa del Comune di Valeggio sul Mincio e il mantenimento dei servizi essenziali per la comunità.

Preliminarmente, la dottoressa Loizzo ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup) con la nota di aggiornamento 2024-2026.

Non solo: il Commissario Prefettizio ha inoltre adottato, nella giornata di mercoledì 13 dicembre, la deliberazione per la sottoscrizione dell’accordo operativo finalizzato ad implementare la competitività e la valorizzazione del Distretto del commercio di Valeggio sul Mincio.

Nello specifico, l’atto è conseguente al bando, promosso dalla Regione del Veneto, rivolto alle piccole e medie imprese appartenenti ai settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che sono localizzate nell’ambito dei Distretti del commercio.

I progetti previsti dal bando sono finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell’offerta commerciale territoriale attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, l’ammodernamento tecnologico di attrezzature ed impianti, la promozione di processi di rinnovamento aziendale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile, digitalizzazione, economia circolare e transizione green; i progetti devono inoltre prevedere un’attività di animazione e promozione del Distretto stesso.

All’accordo operativo hanno aderito in aggregazione quattordici imprese valeggiane. L’iter si concluderà nella prossima primavera.

“Rivolgo innanzitutto i miei più sinceri ringraziamenti ai dirigenti e al personale del Comune per la serietà e lo spirito di servizio con cui stanno svolgendo il loro lavoro per supportare al meglio la gestione provvisoria dell’amministrazione comunale – dichiara il Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo –. Con il bilancio approvato e gli atti adottati in queste settimane le risorse dei cittadini e i servizi a loro favore continueranno ad essere garantiti da una macchina amministrativa efficiente e attenta anche al fabbisogno del tessuto socioeconomico del territorio”.