MANOVRA. SBARDELLA (FDI), CON GOVERNO MELONI TAGLIO CUNEO E BUSTE PAGA PIU’ PESANTI

“Questa manovra non è stata scritta dai tecnici contabili ma da un Governo che, nonostante il quadro internazionale incerto, ha deciso di concentrare le risorse sugli aiuti alle famiglie italiane, alle imprese e ai redditi medio bassi. Su questo è concentrata l’azione del Governo. Nella manovra di bilancio 2024 viene confermato il taglio del cuneo fiscale, con conseguente aumento degli stipendi per milioni di lavoratori, sono incrementati i fondi per la sicurezza e per il contrasto alla violenza sulle donne, ci sono importanti investimenti per nuove infrastrutture su tutto il territorio. Inoltre, sono previsti quasi 6 miliardi per le imprese, nonostante la zavorra del superbonus. Andiamo ad aiutare le fasce deboli con l’abbassamento delle tasse in busta paga, tagliamo 4 miliardi di aliquote Irpef, supportiamo le lavoratrici madri e aumentiamo le pensioni minime. I governi precedenti stanziavano soldi per finanziare il reddito di cittadinanza, il governo Meloni stanzia risorse per aumentare le buste paga e dopo il mero assistenzialismo improduttivo tornano gli investimenti sulla crescita: questa è davvero una bella notizia per gli italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella.

