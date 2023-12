(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA. RAIMONDO (FDI), ACCANTO AL MONDO DEL LAVORO PER ITALIA CHE TORNA A CRESCERE

“La legge di bilancio 2024 oggi approvata in via definitiva è una manovra coraggiosa, che dà più soldi in busta paga ai lavoratori e che incentiva, prestando attenzione al bilancio pubblico, la crescita e l’occupazione. Molto per le imprese è stato fatto, penso alla super deduzione del costo del lavoro, pari al 120%, per chi assume a tempo indeterminato e che può arrivare al 130% se vengono assunte madri, ragazzi under 30, percettori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità. Ciò risponde perfettamente al principio ‘più assumi e meno paghi’, punto cardine nel programma di Fratelli d’Italia. Tra le altre misure a sostegno delle imprese e dell’occupazione, il rinvio dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax, così come il rifinanziamento della nuova Sabatini per il 2024, misura essenziale per le micro e piccole imprese, nonché il Fondo di sostegno del credito all’esportazione. Nella manovra ci sono anche quasi 2 miliardi per la Zes unica, che permetteranno alle aziende del Mezzogiorno di accedere ad importanti crediti di imposta. Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta accanto alle imprese, al mondo del lavoro per un’Italia che sta tornando a crescere e a farsi rispettare nel mondo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo, capogruppo in commissione Trasporti.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati