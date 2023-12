(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA. MORGANTE (FDI), CON MISURE IN MANOVRA LA FAMIGLIA AL CENTRO

“La famiglia al centro dell’agenda di Governo non è uno slogan, un concetto astratto. È un obiettivo che, grazie a questa manovra approvata oggi, è sempre più vicino. Nella legge di bilancio abbiamo pensato a supporti concreti come il bonus asilo nido e la conferma della carta ‘Dedicata a te’ per un valore pari a 600 milioni di euro per il 2024. A ciò si aggiunge il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità per le fasce più deboli e l’integrazione dello stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per il 2024. Il Governo Meloni ha messo impegno e serietà per dare agli italiani il supporto promesso affinchè nessuno rimanga indietro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale Famiglia e Valori non negoziabili.

