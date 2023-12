(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 MANOVRA.GIORDANO (FDI), BUON RISULTATO DI UN ANNO DI GOVERNO SERIO

“L’approvazione della legge di bilancio nei tempi previsti è il momento conclusivo di un anno di lavoro intenso del governo Meloni. L’economia, nonostante il difficile scenario internazionale e la pesante situazione conseguente al reddito di cittadinanza e al superbonus, presenta diversi elementi positivi. L’Italia ha incassato la 4º rata del Pnrr prima Nazione in Europa ed ha già avviato la richiesta di pagamento per la 5º, 14 milioni di lavoratori avranno più soldi in busta paga, ci sarà un taglio delle tasse per 25 milioni di italiani. La borsa italiana è cresciuta del 21,1 per cento dal 1° gennaio, più di qualunque borsa europea, lo spread si è mantenuto in equilibrio, l’occupazione ha toccato risultati positivi storici, la nostra Nazione ha dimostrato di saper far valere il proprio peso in Europa e nel mondo. Stiamo sempre più riducendo gli sprechi per investire più risorse per le famiglie e le imprese. Ovviamente bisogna ancora fare molto, e questa legge di bilancio rappresenta un buon punto di partenza per un 2024 a cui Fdi guarda con spirito positivo e determinazione”. Lo dichiara il deputato di Fdi Antonio Giordano.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati