(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 *Manovra: Albano (FdI), con approvazione odierna si chiude anno di successi

per il Governo Meloni*

ROMA – “La legge di Bilancio è stata approvata alla Camera senza voto di

fiducia, garantendo il dibattito tra tutte le forze parlamentari”. Lo

dichiara il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli

d’Italia Lucia Albano.

“Il Governo Meloni ha varato una manovra espansiva dal valore di 24

miliardi di euro, seria e responsabile, che non disperde risorse ma le

concentra su grandi priorità: la difesa del potere d’acquisto dei

lavoratori, gli investimenti su famiglia e natalità, il sostegno alle

imprese e l’attenzione alla sanità. Il secondo anno di Governo – continua

Albano – si chiude con un bilancio positivo. L’approvazione odierna della

legge di Bilancio si somma al varo del decreto ad hoc sul Superbonus,

arrivato per l’incardinamento proprio stasera alla Camera dopo la firma del

presidente Mattarella, del decreto Milleproroghe e di quattro decreti

attuativi della legge delega fiscale. È di oggi, inoltre, la richiesta di

pagamento della quinta rata del Pnrr alla Commissione europea, che segue il

versamento della quarta rata avvenuto ieri. Si chiude dunque un anno di

grande impegno e di risultati per questo Governo, sia sul fronte nazionale

che internazionale”, conclude.

