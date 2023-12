CS_PENSIONAMENTO ANTICIPATO CERAMISTI

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Provincia di ViterboCOMUNICATO STAMPA

Il lavoro non è ancora terminato perché senza le necessarie modifiche legislative non sarà possibile raggiungere l’obiettivo del pensionamento anticipato per i ceramisti. Per questo l’azione politica del Governo Meloni non si fermerà qui, ma i parlamentari viterbesi si adopereranno in ogni sede per addivenire al più presto all’adozione degli atti normativi con i quali verrà modificata ed integrata la normativa vigente.