CS – GINOSA (TA) BILANCIO 2024/26 APPROVATO NELL’ANNO CORRENTE

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 GINOSA, BILANCIO 2024/26 APPROVATO NELL’ANNO CORRENTE: RISULTATO STORICO

NELL’OTTICA DELLA PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA.

MAGGIORI STANZIAMENTI PER POLITICHE SOCIALI, SVILUPPO SOSTENIBILE, ASSETTO

DEL TERRITORIO E SICUREZZA

Approvato il Bilancio di Previsione 2024-26 durante il Consiglio Comunale

svoltosi il 28 dicembre 2023. Il Documento sintetizza una situazione

finanziaria solida dei conti comunali e una visione strategica precisa

della Città.

I dati sono stati illustrati durante la conferenza stampa svoltasi

stamattina presso il Comune di Ginosa alla presenza del sindaco Vito

Parisi, degli assessori e dei consiglieri. Nel corso dell’incontro con gli

organi di informazione, sono stati presentati anche i risultati del 2023.

Dagli stanziamenti appostati nei capitoli del Bilancio, emerge una maggiore

attenzione e investimento, rispetto al Bilancio precedente, per le azioni

riferite all’Ordine Pubblico e Sicurezza (+200.000 €) Istruzione e Diritto

allo Studio (+150.000 €) Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa

Politiche del Lavoro e Formazione Professionale (+30.000 €) Fondi e

Accantonamenti (+350.000 €).

Stabili gli investimenti per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni e

Attività Culturali (726.000 €) Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

(206.250 €) Turismo (180.000 €) Trasporti e Diritto alla Mobilità

(38.200 €) Agricoltura (100.200 €).

Netta riduzione delle previsioni di spesa per servizi istituzionali

Nettamente positivi i valori della tempestività dei pagamenti (meno di 1

giorno rispetto ai circa 10 giorni del 2022) del saldo bancario a fine anno

dicembre 2023 restano da pagare solo 150.000 € per n. 17 fatture pervenute

dal 20 al 28 dicembre 2023, del totale dei documenti di spesa dell’anno

Dopo quello dell’anno che volge al termine, all’inizio del 2024 si

concretizzerà il nuovo Piano del Fabbisogno delle Risorse Umane durante il

quale sono state previste 21 assunzioni, di cui 12 già formalizzate, 7 in

impiegate per i settori manutenzioni, polizia locale, digitalizzazione,