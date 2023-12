(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 *A seguire INFO PER GIORNALISTI E OPERATORI*

*Qui **foto e coperture video** dei preparativi *a maggiore risoluzione:

*https://drive.google.com/drive/folders/1Avw6RJxJ2OKY2gujo1d6BYHB5Q2JHlVl?usp=sharing

*

CAPODANNO A FERRARA, INCENDIO DEL CASTELLO, MIGLIAIA DI FUOCHI D’ARTIFICIO

SU TORRI E BALCONATE, 30 AZIENDE E 300 ADDETTI IN CAMPO. CAPIENZA PER CIRCA

30 MILA PERSONE. IL SINDACO: “FESTA PER LA CITTÀ E PER CHI L’HA SCELTA PER

SALUTARE IL NUOVO ANNO”.

OGGI IL SOPRALLUOGO, FORNASINI: “RINGRAZIAMENTO ALLE TANTE REALTÀ

COINVOLTE”. MORETTI (FERRARA EXPO): “LAVORIAMO SULLA SICUREZZA”

Ferrara, 29 dic – Migliaia di fuochi d’artificio a ritmo di musica

accenderanno il Castello Estense di Ferrara per il tradizionale e

suggestivo ‘incendio’ dell’edificio simbolo della città patrimonio Unesco,

previsto alla mezzanotte del 31 dicembre. Sono una trentina le aziende del

territorio coinvolte per rendere possibile la manifestazione, con un

coinvolgimento di circa 300 lavoratori in campo e un pubblico atteso di

circa 30mila persone in piazza. Sono alcuni dei numeri dello storico

spettacolo pirotecnico e musicale che quest’anno conferma, dopo il successo

dello scorso anno, i festeggiamenti a Ferrara per l’arrivo del 2024.

“Sarà una grande festa per la città e per chi ha scelto di vivere il

Capodanno a Ferrara. È prevista una capienza di 30 mila spettatori e in

questi giorni di preparativi sono coinvolte trecento persone al lavoro.

Tutto questo viene realizzato grazie alla collaborazione di tante attività,

prevalentemente del territorio, che ringrazio per l’impegno e la

dedizione”, dice il sindaco Alan Fabbri.

“Ringrazio le aziende e gli addetti coinvolti e anche le forze dell’ordine,

i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e la polizia locale. Si tratta

di un importante evento, ormai conosciuto ovunque come orgogliosamente

ferrarese e che crea un sul territorio un indotto importante per il

comparto del turismo e del commercio”, aggiunge l’assessore Matteo Fornasini,

oggi in sopralluogo sulle torri del Castello insieme al presidente di

Ferrara Expo Andrea Moretti, accompagnati dallo staff dello Studio Sigfrida

(che ha elaborato il progetto tecnico e si è occupato della parte

autorizzativa e della produzione). “Il Castello è un bene patrimonio

Unesco, che va protetto. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e

agli sponsor della città daremo vita a quello che è un momento per i

ferraresi di grande unione e di grande festeggiamento in totale sicurezza”,

aggiunge Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo e organizzatore

dell’evento.

Di oggi anche il tavolo tecnico in Questura per il coordinamento dei

soggetti competenti relativamente alla manifestazione. I lavori di

allestimento per la parte pirotecnica sulle torri del Castello e lungo i

camminamenti sono invece iniziati già dal 27 dicembre. La Martarello Group,

azienda di Arquà Polesine nel settore sin dal 1921, ha visto avvicendarsi

quattro generazioni di quelli che in gergo sono chiamati ‘fuochini’.

“Saranno oltre 4mila i fuochi d’artificio che verranno ‘sparati’, come si

usa dire nel nostro settore, dai punti più alti del Castello – spiega Michele

Martarello, titolare dell’azienda -. Per i cinque giorni di preparativi

sono impegnati sei professionisti del gruppo, mentre sono state tre le

settimane di lavoro in fabbrica per realizzare tutto il necessario”. La

playlist scelta, per ora, è ancora una sorpresa: “La musica andrà di pari

passo allo spettacolo pirotecnico, per creare un momento unico per i

presenti”.

Da questa mattina si sta allestendo anche il palco in piazza Castello

(nella parte che confina con piazza Repubblica), che per la prima volta

ospiterà il format “Voglio tornare negli anni ‘90”, acclamatissimo evento

già al Ferrara Summer Festival 2023 e che ha riscosso successo in tutta

Italia. Le canzoni più belle della mitica decade musicale animeranno

infatti la nottata prima e dopo lo spettacolo dei fuochi, oltre a un dj

set. Alle 23.55 inizierà il conto alla rovescia e, alle 24 in punto, al via

lo spettacolo, che durerà circa 20 minuti, a ritmo di musica.

L’evento Capodanno a Ferrara è patrocinato e promosso dal Comune di

Ferrara, Provincia di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna,

Ferrara Tua S.p.a e vede il contributo della Regione Emilia-Romagna. È

organizzato da Ferrara Expo srl, e ha per main sponsor il Gruppo Hera; è

inoltre sponsorizzato da Gruppo Ghedini Automobili e Punto E.On.

INFORMAZIONI PER LE REDAZIONI

PER EVENTO 31 DICEMBRE

– Giornalisti, fotografi e operatori tv si possono richiedere il pass per