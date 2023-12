C.s. 143 Approvato il Bilancio Unico di Previsione 2024

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 [Logo Comunicati Stampa]

Approvato il Bilancio Unico di Previsione 2024

Comunicato N° 143 del 29 Dicembre 2023

Sono tornati a riunirsi Senato e CdA. Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori e di Senato Accademico, ha approvato il Bilancio Unico d’Ateneo di Previsione 2024. Sono previsti ricavi e corrispondenti costi d’esercizio per circa 325 milioni di euro.

L’impegno dell’Ateneo a favore degli studenti – così come fortemente voluto dalla neo Rettrice, prof.ssa Giovanni Spatari – è costante e crescente. Il Bilancio prevede per il 2024 uno stanziamento di circa 61 milioni di euro per “servizi agli studenti” (borse di studio, dottorato, tutorato e supporto a studenti con disabilità, mobilità, tirocini).

Sul fronte degli investimenti, oltre 77 milioni di euro sono stati destinati a lavori già implementati nell’esercizio precedente.

Inoltre, per quanto riguarda la ricerca e l’internazionalizzazione, gli stanziamenti di bilancio sono aumentati rispetto all’esercizio precedente: € 10,6 milioni per borse di dottorato, oltre € 2 milioni per borse Erasmus, € 480.000 per borse al merito.

Inoltre, rispettando il limite previsto dal d.Lgs. 49/2012, nel corso del 2024 sarà possibile espletare numerose procedure di reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo.

Anche quest’anno, le varie Strutture dell’Ateneo si sono avvalse della Piattaforma U-Budget, che consente di articolare le proposte di budget secondo un criterio di destinazione (per progetti), distinguendo opportunamente tra voci di costo, di ricavo e di investimento.