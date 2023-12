(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 BALDELLI (FDI), AGGIUDICATI I LAVORI, GALLERIA DELLA GUINZA DIVENTA REALTÀ

“Oggi sono stati aggiudicati i lavori per la galleria della Guinza, un obiettivo che sembrava irraggiungibile solo fino a 3 anni fa, fino all’elezione del presidente Acquaroli e dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. Fino ad allora abbiamo sentito solo parole al vento con una sinistra che vedeva la luce in fondo al tunnel esclusivamente a ridosso degli appuntamenti elettorale. Ma quella luce è rimasta, per 40 anni, un miraggio di qualche politico e una beffa per tutti i marchigiani. Oggi l’impossibile è diventato realtà, grazie a una filiera istituzionale che si è completata con l’elezione a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni e di una forte squadra di parlamentari marchigiani. Una filiera che ha fatto sentire subito il proprio peso quando, il 27 dicembre 2022, il Cipess ha portato a 150 milioni il finanziamento per l’adeguamento della Galleria. Un grazie anche al sottosegretario al Mit Galeazzo Bignami che il 3 gennaio 2023 era con noi, di fronte alla galleria incompiuta, con la promessa di far partire i lavori. Nelle Marche, le promesse tornano ad essere una cosa seria”. Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati