A GANGI, DOMANI SERA(30 DICEMBRE), IL CONCERTO EVANESCENZE DI RUGGIERO MASCELLINO

MASCELLINO*

Gangi, 29 Dicembre 2023

A Gangi domani sera, alle ore 21, nell’aula polifunzionale, sotto piazzetta

Vitale, il fisarmonicista e pianista siciliano di origini gangitane

Ruggiero Mascellino presenterà il suo spettacolo dal titolo: Evanescenze. Un

percorso musicale con le sue composizioni più rappresentative tra sonorità

etniche, classiche e jazz, come unico filo conduttore la mediterraneità. A

condividere il palcoscenico con Ruggiero Mascellino saranno: Gaspare

Palazzolo (sax), Elisa Zimbardo (chitarre), Marco Spinella (basso),

Gabriele Palumbo (batteria), Duilio Virzi’ (fisarmonica, percussioni).

Musiche e arrangiamenti sono dello stesso Ruggiero Mascellino.

“Domani sera – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – sarà

un’artista che considero un nostro concittadino, per le sue origini

gangitane, uno dei fisarmonicisti e pianisti siciliani più apprezzati in

Italia, a calcare il nostro palco in uno spettacolo che sicuramente sarà

apprezzato dal pubblico. Mentre il 4 gennaio in calendario è previsto lo

spettacolo “Queen Margareth”e il 5 gennaio, “Sicilia terra di tutti” dei

Tarantatatà. La conclusione degli eventi è stata affidata, il 6 gennaio, al

concerto “Spiritual Christmas” con la splendida voce della siciliana Daria

Biancardi”.

