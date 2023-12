Superbonus, via libera del Consiglio dei ministri/Video Tajani

(AGENPARL) – Roma, 28 dic 2023 – Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus, sulla base dell’intesa siglata prima dell’avvio della riunione. Il superbonus al 110% resterà per i cittadini a basso reddito che entro la fine dell’anno non hanno completato i lavori di ristrutturazione. E’ quanto spiega una nota di Paolo Barelli (FI). Prevista una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per coloro che non hanno completato i lavori.