Emergenza alluvione: Dichiarazione del sindaco Massimo Medri su risorse

per rigenerazione Saline di Cervia

“Ringrazio la struttura commissariale, il Generale Francesco Paolo Figliuolo e il

Presidente della Regione Stefano Bonaccini per i 4 milioni e 950 mila euro

destinati alla Salina di Cervia, fortemente danneggiata a maggio scorso

dall’alluvione.

È un importante risultato ottenuto, che ci consente di portare avanti molti dei

lavori necessari per rimettere in funzione la salina e riprendere, la prossima

estate, la produzione del nostro pregiato sale. Non basteranno questi fondi per

portare avanti tutti i progetti e terminare il recupero, ma già è un primo passo

per tornare alla normalità.

Ci tengo anche a sottolineare che in queste ore è circolata un’informazione

errata sulla cifra stanziata per la Salina di Cervia: i 34,2 milioni sono la somma

complessiva stanziata dall’ordinanza firmata ieri dal Generale Figliuolo, che

servirà per provvedere al ripristino del patrimonio residenziale pubblico e delle

strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica danneggiate

dall’alluvione di maggio”.

Cervia, 28 dicembre 2023

