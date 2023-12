[Comune Palermo] Cultura. Vernissage “L’arte digitale oggi” presso l’Archivio comunale

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Gentili colleghi, inoltriamo nota pervenuta dall’assessorato alle Culture

ed inerente il vernissage “L’arte digitale oggi” presso l’Archivio

comunale di Palermo.

Il 29 dicembre l’Archivio comunale di Palermo ospiterà il vernissage

“L’arte digitale oggi”, una grande occasione per assistere ai risultati

raggiunti dal nuovo connubio tra arte e tecnologia. La mostra presenta le

opere di 12 artisti internazionali di stili e metodi diversi, che offrono

una prospettiva unica sulla nuova frontiera dell’arte digitale. “L’arte

digitale oggi” è una mostra prodotta da E-Museum e dal Distretto Rotaract

2110, guidato dall’RD Gianni Cauchi. La mostra gode del patrocinio del

Comune di Palermo e vanta il supporto di sponsor quali Rotaract Teatro del

Sole, Rotary Teatro del Sole, le società Creativa e Olomedia. E-Museum è un

giovane ente che fornisce sia servizi museali ma soprattutto gestisce un

proprio museo virtuale che sarà messo a disposizione per la mostra. Il

museo è stato fondato dalla visione dell’art manager Federico Toscano,

nonchè curatore della mostra, e Salvatore Fabio, game developer. Negli

ultimi decenni, l’arte digitale è andata alla ricerca di un proprio spazio

accanto a quella tradizionale raggiungendo livelli estetici di notevole

pregio. Attraverso E-Museum sarà a disposizione del pubblico una fruizione

interattiva rivolta a persone anche con difficoltà motorie; grazie alla sua

piattaforma virtuale che abbatte qualsiasi barriera architettonica. La

mostra mira a coinvolgere giovani adulti, studenti, professionisti e

collezionisti d’arte, offrendo un’esperienza fluida ed immersiva per i

visitatori. “La mostra è un vero e proprio viaggio attraverso

l’eterogeneità e la ricchezza dell’arte contemporanea- spiega il curatore

della mostra Federico Toscano – un campo che si distingue per la sua

capacità unica di riflettere e navigare la complessità del nostro mondo.” E

continua: “Gli artisti in mostra sono esemplari nel loro modo di

incorporare innovazioni tecnologiche, esplorare profondamente temi come

identità e memoria, e sfidare audacemente i confini tra diverse discipline

artistiche”. Il vernissage vedrà esposte le opere digitali di questi 12

artisti: Sykosan, Sebastièn Iglesias, Roberto Giardina, Davide Lazzoni

(Solar Fenice), Natasha Otters, Letizia Carattini, Giulia Votano, Gabriella

Rizzo, Cristallo Odescalchi, Antonio Palma, Evelyne Mitev, Phabals. Questi

artisti offrono una panoramica ampia e variegata dell’arte digitale, con

una diversità di iconografie e immaginari, unita a metodi e stili artistici

differenti. La mostra è una celebrazione dell’eterogeneità e della

ricchezza della creatività contemporanea. Saranno inoltre coinvolti ed

invitati gli istituti scolastici di Palermo, tra cui il Liceo Basile,

promuovendo la condivisione della cultura in un formato innovativo e

digitale che risuona con le nuove generazioni. Inoltre, sono stati invitati

gli studenti del DAMS di Palermo, che hanno mostrato grande interesse per

questa iniziativa,