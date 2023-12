IL COMUNE COMUNICA – domani alla parrocchia Dell’Annunciazione “Un sorso per la pace – Artisti per la Palestina”

(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 DOMANI ALLA PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE

UN SORSO PER LA PACE – ARTISTI PER LA PALESTINA

Domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 19, si terrà uno speciale appuntamento presso la parrocchia dell’Annunciazione, in via Lucarelli, con “Un sorso per la pace – Artisti per la Palestina”, una serata all’insegna della musica e dell’arte in nome della pace con interventi musicali di Nabil Bey e Fabrizio Piepoli e una mostra dell’artista Dana Kamel. Per l’occasione sarà attivata una raccolta fondi.

L’evento, dedicato alla drammatica situazione che stanno vivendo i palestinesi, è patrocinato dal Comune di Bari con la partecipazione delle Acli Bari-Bat Corpo di Pace Giovanni XXIII, LikeApulia Aps, Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata e The Wine Which.

Sono previsti gli interventi del presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Cascella, del consigliere provinciale Acli Bari-Bat Gianluigi Cesari e del presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata Mohamed Afaneh.

Condurranno Cristiana Papazissis, direttore tecnico LikeApulia Aps, e Sahar Locaputo.