(AGENPARL) – mar 26 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Il ghiaccio scintilla di gioia: Un successo travolgente per la pista di pattinaggio gratuita a Vico Equense

Vico Equense diventa il magico regno del ghiaccio grazie alla sua pista allestita in Piazza Marconi. Approfittando dei giorni festivi natalizi, sono state migliaia le persone che si sono unite per celebrare il successo straordinario della Pista di Pattinaggio. E anche oggi in fila sono centinaia le persone in attesa per infilare i pattini da ghiaccio e divertirsi. Tanto l’entusiasmo palpabile nell’aria, che ha reso l’evento un’indimenticabile festa invernale per tutti i partecipanti.

Un’attrazione che, per volontà del sindaco Giuseppe Aiello e dell’Amministrazione Comunale, è stata e sarà completamente gratuita, dall’accesso alla pista agli accessori utili all’ingresso. Dalla sua apertura, la pista ha attirato una folla entusiasta ogni giorno, ansiosa di godere di ore di divertimento sulla superficie di ghiaccio. Le famiglie, i turisti, i cittadini, gli amici e gli appassionati di pattinaggio di tutte le età hanno affollato la pista, creando un’atmosfera calorosa e festosa che ha reso l’evento un autentico successo.

“Il successo della pista di pattinaggio sta andando oltre le nostre aspettative più rosee – ha commentato soddisfatto il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello -. È stato meraviglioso vedere la comunità riunirsi per condividere momenti di gioia e divertimento in un ambiente così incantevole. L’abbondante partecipazione dimostra quanto il nostro comune desiderio di connessione e felicità possa essere soddisfatto anche attraverso esperienze semplici e classiche come il pattinaggio sul ghiaccio”.

La pista resterà aperta fino al 7 gennaio tutti i giorni, giorni feriali dalle ore 15.00 alle 21.00, il sabato la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22. Per il 31 dicembre gli orari sono dalle ore 10.00 alle ore 17.00. E sarà totalmente gratuita per tutti. L’unica raccomandazione è riservata ai minorenni, i quali dovranno essere accompagnati da un genitore.