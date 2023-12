(AGENPARL) – lun 25 dicembre 2023 https://www.aduc.it/articolo/informazione+pubblica+natale+consapevolezza_36995.php

———————–

Informazione pubblica a Natale. Consapevolezza

E’ Natale, e i tg di Stato danno molte informazioni sui festeggiamenti cattolici… del resto siamo il Paese che all’art.7 della Costituzione ha i Patti Lateranensi e quello che ad ogni evento pubblico vede la presenza dominante anche di un qualche prelato.

Non mancano le notizie e le opinioni per arricchire di informazioni un tg… ci pensano in modo particolare la guerra in Ucraina contro l’invasione russa e il conflitto Israele/Hamas in Medio Oriente.

Ci sono due notizie che ci hanno colpito.

La prima (internazionale) è la decisione della chiesa ortodossa di Ucraina di tornare a festeggiare il Natale il 25 dicembre, rompendo quindi dalla chiesa ortodossa russa che invece lo festeggia il 7 gennaio. Decisione prettamente politica.

Colpisce che questa notizia sia nella copertina (anche la prima) di autorevoli tg tipo Bbc e France24, mentre nei tg della Rai viene data nei pastoni dei corrispondenti sullo stato belligerante.

La seconda (nazionale) è – come è stato chiamato – uno scoop del quotidiano Corriere della Sera che ha ripreso la signora Chiara Ferragni (non il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) in un giardino milanese a passeggio con madre e figli (senza Fedez, qualcuno ha precisato)…. e per l’occasione ci sono state ricordate le vicende giudiziarie della influencer.

Notare: nei tg Rai il 25 dicembre in Ucraina non era nei titoli di copertina, mentre la signora Ferragni era nei titoli.

Sì, lo sappiamo, il canone Rai è in parte un’imposta sul possesso di un tv e per un’altra parte a carico di tutti i contribuenti (anche ciechi e sordi), e si paga anche se si vede solo … il Grande Fratello….. ma ci sentiamo turbati. Al pari dei Patti Lateranensi… boom? Crediamo che un servizio pubblico di informazione plasmi le coscienze al pari delle problematicità della Costituzione. Ne siamo consapevoli?

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============