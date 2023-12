(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 *MINISTERO DELLA DIFESA*

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Comando Operativo di Vertice Interforze

NOTA STAMPA

*Addestramento aereo congiunto tra Aeronautica Militare e Forza Aerea

Irachena*

*Assetti italiani in volo addestrativo con velivoli iracheni*

Iraq, 22 dicembre 2023. Ieri, nei cieli dell’Iraq, ha avuto luogo un

addestramento congiunto tra velivoli dell’Aeronautica Militare e della

Forza Aerea Irachena.

L’attività ha visto coinvolti due Eurofighter italiani italiani rischierati

in Kuwait, nell’Italian National Contingent Command Air,e due velivoli F-16

iracheni.

Si tratta di un’attività di cross-training svolta nell’ambito delle

missioni assegnate per l’operazione multinazionale “Inherent Resolve”, che

getta le basi per una futura più ampia cooperazione e contribuisce

direttamente agli obiettivi della NATO Mission Iraq, che prevede lo

sviluppo e la modernizzazione delle Forze Armate irachene.

L’IT NCC Air è la componente interforze costituita e posta alle dipendenze

del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), per garantire unicità

di comando e sostegno logistico degli assetti impiegati in Kuwait.

*COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE*

*CAPO SEZIONE STAMPA*

*Ten. Col. Gianfilippo Cambera*

Sito web Il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI)