(ACON) CULTURA. BUNA (LEGA) E BERNARDIS (FP): PDL A SOSTEGNO SETTORE MUSICALE

(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 (ACON) Udine, 22 dic – – “Abbiamo promosso un incontro

informale con 50 professionisti del settore musicale, ai quali

abbiamo presentato una bozza di legge regionale per regolamentare

e sviluppare il comparto musicale in Friuli Venezia Giulia”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali

Lucia Buna (Lega) e Diego Bernardis (Fedriga presidente) che, a

margine della presentazione della bozza della legge “Disposizioni

in materia di sviluppo del settore musicale. Istituzione della

Music Commission e del registro delle scuole e degli organismi di

musica”, svoltasi in sala Pasolini nella sede della Regione a

Udine, aggiungono: “Ringraziamo il presidente del Consiglio

regionale del Fvg, Mauro Bordin, per la presenza e l’interesse

dimostrato verso il settore musicale”.

“La necessit? di normare il settore musicale ? emersa

chiaramente, sia per riconoscere la valenza della musica in

Friuli Venezia Giulia, anche con artisti e professionisti di fama

internazionale, sia per istituire la Music Commission Fvg.

Quest’ultima – proseguono Buna e Bernardis – avr? il compito di

supportare il mondo musicale regionale, indirizzarlo verso canali

contributivi adeguati e promuovere la collaborazione tra i

portatori di interesse”.

“La prima riunione di confronto ? stata un successo: gi? una

decina di professionisti del settore hanno fatto sentire la loro

voce, portando idee e spunti di riflessione. Per questo –

procedono i due consiglieri – ringraziamo tutti coloro che hanno

preso parte a questo avvio dell’iter legislativo, contribuendo

con idee e proposte. La bozza di legge, ancora in fase di

sviluppo, mira a recepire le istanze emerse, seguendo un modello

bottom-up”.

“Confidiamo che questo percorso legislativo possa fornire

risposte concrete e significative al comparto musicale in Friuli

Venezia Giulia. Sicuramente – concludono Buna e Bernardis – i

presupposti ci sono tutti e non mancher? il nostro impegno per un

percorso legislativo virtuoso ed efficace, a partire dalla

prossima presentazione nell’ambito della V Commissione”.

ACON/COM/fa

221100 DIC 23