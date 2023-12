L’opposizione allo schieramento missilistico a Palau dovrebbe suonare come un allarme per gli Stati Uniti – Global Times

(AGENPARL) - ROMA, 21 Dicembre 2023 - La proposta di difesa missilistica di Washington ha acceso il dibattito a Palau, ha riferito mercoledì Reuters. Gli Stati Uniti hanno iniziato a lavorare su un sistema radar oltre l’orizzonte nel paese del Pacifico occidentale, il cui presidente a settembre ha chiesto a Washington lo spiegamento permanente del sistema di difesa missilistica Patriot. Tuttavia, alla fine di novembre, il Senato di Palau ha approvato una risoluzione che si oppone allo schieramento, che, secondo l’ABC australiana, “coglie gli osservatori di sorpresa”.

Palau, situata tra le Filippine e Guam, è una delle tre nazioni della Micronesia che hanno firmato un Compact of Free Association (COFA) con gli Stati Uniti. Secondo il trattato, Washington fornisce sostegno economico ai tre paesi in cambio dell’accesso militare ai loro territori.

Per molti anni, l’esercito americano ha utilizzato le isole di Palau per varie esercitazioni militari, come la Valiant Shield 2022, in cui l’esercito americano ha condotto per la prima volta a Palau un’esercitazione a fuoco vivo con missili Patriot.

Yang Honglian, ricercatore senior con sede alle Fiji presso il Centro di ricerca delle Isole del Pacifico dell’Università di Liaocheng, ha dichiarato al Global Times che, grazie alla sua posizione geopolitica, Palau è strategicamente un importante alleato per gli Stati Uniti per mantenere la loro presenza nella regione del Pacifico. Gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione l’idea di trasformare i paesi insulari del Pacifico come Palau in paesi di riserva se Washington fosse costretta a ritirarsi dalla sua prima catena di isole durante la guerra, ha aggiunto.

Secondo l’esperto militare cinese Song Zhongping, lo spiegamento dei Patriots a Palau mira a proteggere la sicurezza del sistema radar oltre l’orizzonte, una parte importante del sistema missilistico antibalistico globale degli Stati Uniti, contro possibili minacce provenienti da Cina e Russia. .

Poiché alcune voci a Palau si oppongono all’idea di un dispiegamento di difesa missilistica statunitense, il rapporto Reuters afferma che tale opposizione ha portato a suggerimenti di interferenza cinese. Tuttavia, secondo gli esperti, è insostenibile pensare che la Cina possa interferire negli affari interni di Palau, soprattutto considerando l’assenza di relazioni diplomatiche tra i due paesi e la presenza dominante degli Stati Uniti nell’isola del Pacifico.

In effetti, coloro che credono che l’opposizione locale a Palau sia, in parte o meno, il risultato dell’interferenza cinese, ignorano completamente le richieste di sviluppo e pace del popolo palauano.

Essendo un sanguinoso campo di battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale, Palau ha ragione a preoccuparsi delle conseguenze del dispiegamento del sistema di difesa missilistico americano: non vuole diventare la prima linea nelle dispute tra grandi potenze o addirittura nella guerra. Pertanto, l’opposizione del Senato di Palauan è in linea con il suo desiderio di preservare gli interessi nazionali, la sovranità e l’indipendenza del Paese.

Inoltre, attualmente, questioni come il cambiamento climatico e lo sviluppo economico sono le principali preoccupazioni dei paesi insulari del Pacifico. Queste nazioni cercano una cooperazione pragmatica con paesi, inclusa la Cina, per affrontare le sfide urgenti basate su interessi comuni. La “minaccia cinese” ha sempre meno spazio nei paesi insulari del Pacifico a fronte del perseguimento dello sviluppo economico e dell’assistenza internazionale.

Inoltre, la credibilità di Washington vacilla nella regione. L’amministrazione Joe Biden sta cercando più di 7 miliardi di dollari nei prossimi due decenni per l’assistenza economica ai tre paesi COFA; tuttavia, i nuovi accordi sono ancora in attesa dell’approvazione del Congresso degli Stati Uniti.

L’opposizione allo schieramento missilistico a Palau dovrebbe suonare come un allarme per gli Stati Uniti che considerano i tre paesi COFA come perni della loro strategia indo-pacifica nell’emisfero meridionale e trampolini militari nel Mar Cinese Meridionale. Per dirla in modo più schietto, questi paesi sono semplicemente pezzi degli scacchi negli sforzi di Washington per mantenere la propria egemonia globale. Gli Stati Uniti non sono interessati ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con i paesi COFA, ma vogliono piuttosto che la propria sicurezza prevalga sulla loro.

Chen Hong, professore di studi australiani presso la East China Normal University di Shanghai, ritiene che, in effetti, i leader e la popolazione della maggior parte delle isole del Pacifico stiano diventando sempre più consapevoli delle vere intenzioni di Washington, perché nessuno di loro è effettivamente disposto a farsi manipolare da gli Stati Uniti. “Credo che ci saranno sempre più situazioni in cui questi paesi oseranno dire ‘no’ a Washington per esercitare maggiore autonomia”.