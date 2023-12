(ACON) PAN. BORDIN A RIVOLTO: FRECCE, UN TRICOLORE DAL FRIULI AGLI STATES

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 (ACON) Rivolto (Ud), 21 dic – “? un futuro pieno di speranze e di

nuove sfide quello che sta per iniziare per le Frecce Tricolori.

Un 2024 che porter? uno dei simboli della nostra Regione nel

mondo, grazie al primo tour nordamericano in programma la

prossima estate dopo 30 anni di assenza. La Pattuglia acrobatica

nazionale voler? infatti sopra Canada e States, riempiendoci

d’orgoglio. Un sentimento che riechegger? in tutto il Paese”.

Cos? Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, intervenuto in occasione della tradizionale

presentazione della formazione acrobatica per la prossima

stagione, svoltasi alla base militare di Rivolto (Codroipo), e

anche dell’edizione 2024 del poster della Pan.

A fare gli onori di casa il comandante del 313? Gruppo

Addestramento Acrobatico, il tenente colonnello Massimiliano

Salvatore. Tante le autorit? presenti, civili e militari,

numerosi sindaci del territorio e il vicegovernatore Fvg, Mario

Anzil.

“Abbiamo appena concluso – ha sottolineato Salvatore – una

stagione da record con 17 esibizioni e 33 sorvoli, coincisa con

il centenario dell’Aeronautica militare. Il prossimo anno sar?

sicuramente altrettanto emozionante, considerando che la

Pattuglia acrobatica nazionale ritorner? in Nordamerica dopo ben

32 anni. Non vediamo l’ora di stendere il nostro Tricolore sulle

citt? americane e canadesi. Un ringraziamento speciale, infine,