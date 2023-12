(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

21/12/2023

AL MUSEO SARTORIO SABATO 23 DICEMBRE ALLE ORE 16.30,

NELL’AMBITO DELLE ANIMAZIONI NATALIZIE “A TRIESTE PER LE

FESTE”, VA IN SCENA LA PRIMA REPLICA DEL NUOVO CICLO DELLO

SPETTACOLO ITINERANTE “LIONELLO STOCK, LO SPIRITO DI

UN’EPOCA”.

Al Museo Sartorio, in occasione delle feste natalizie, nell’ambito del programma

di animazioni natalizie 2023 “A Trieste per le Feste”, curato dalla Cinquantacinque

Cooperativa Sociale, ritorna in un nuovo ciclo di sei repliche lo spettacolo itinerante

“Lionello Stock, lo spirito di un’epoca”.

La proposta di fine anno rivolta al pubblico museale è dedicata all’imprenditore

triestino di fama mondiale illuminato da un’intuizione avuta quando era appena

diciottenne, che fu capace di far decollare un’impresa economica ineguagliabile.

A dar voce al protagonista di questo avvincente racconto è Lorenzo Acquaviva noto tra chi frequenta i musei triestini per il successo pluriennale dello spettacolo “Un

caffè con il Barone” – assieme ad Andrea Mitri.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Giovanni Boni, che ne cura anche la regia e

racconta la storia dell’imprenditore, nato a Spalato nel 1866 e trasferitosi adolescente

nella città emporio, la Trieste destinata a una rapidissima espansione. Qui, dopo gli

studi con il rabbino della comunità ebraica locale, frequenta la Scuola di Commercio

e ben presto – intuite le potenzialità del porto giuliano – nel 1884 fonda con un suo

socio e amico la distilleria Camis & Stock, poi nota nel mondo semplicemente come

Stock.

È l’inizio di una scalata imprenditoriale senza precedenti, che lo porta ad

impiantare distillerie in tutto l’Impero asburgico. Riparato a Linz negli anni della I

Guerra Mondiale, rilancia nuovamente l’azienda a Trieste, dove fu costruita la famosa

fabbrica di liquori di Roiano.