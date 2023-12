ENERGIA: AERO VOLA A POCHI MESI DAL SUO ESORDIO

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 ASSOCIAZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI OFFSHORE

ELENCO SOCI 2023

NOME SOCIETA’

ATTIVITA’

ACCIONA ENERGIA

Con i suoi 13 GW già installati di impianti a sola energia rinnovabile

e da 9 anni al primo posto del ranking di “Energy Intelligence” come

“green utility più grande al mondo”, è attiva da oltre 30 anni a

livello globale nel mondo dell’energia.

AGNES

Agnes è una società innovativa specializzata nello sviluppo di

impianti alimentati da fonti rinnovabili nel mare Adriatico,

complessivamente per più di 3 GW. I suoi progetti si

contraddistinguono per l’integrazione di parchi eolici e fotovoltaici

galleggianti con sistemi di stoccaggio a batterie e di generazione di

idrogeno verde.

BAYWA RE

BayWa r.e. è un player globale per lo sviluppo e la costruzione

d’impianti per la produzione d’energia da fonti rinnovabili.

Fornitore di servizi, distributore e fornitore di soluzioni con più di

5,5 GW di energia in rete e oltre 10 GW di impianti gestiti.

Disponiamo inoltre di un’attività di trading di energia in rapida

crescita. I nostri azionisti sono BayWa AG, un’azienda globale da €

27,1 miliardi, ed Energy Infrastructure Partners, leader negli

investimenti in infrastrutture energetiche.

BLUEFLOAT ENERGY

BlueFloat Energy è uno sviluppatore eolico offshore. Sfruttando la

vasta conoscenza e l’esperienza pratica del nostro team nello

sviluppo e nell’esecuzione di progetti eolici offshore sia fissi che

galleggianti, siamo in prima linea nel mercato globale emergente

dell’energia eolica offshore.

FRED OLSEN RENEWABLES

Fred. Olsen Renewables sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici

con piu’ di 800MW operativi tra Norvegia, Regno Unito, Svezia. La

società fa parte del gruppo Fred. Olsen con societa’ attive in tutta la

catena del valore dell’energia rinnovabile quali servizi di

installazione e logistica di impianti eolici offshore, O&M, consulenza

indipendente, fornitrore di tecnologia, ricerca e sviluppo.

GALILEO GREEN ENERGY

Galileo è una piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento

nel settore energetico rinnovabile. Oggi Galileo opera in nove paesi

europei, nei quali sta portando avanti iniziative di progetti

fotovoltaici, eolici onshore, offshore e sistemi di accumulo per oltre

10GW, di cui più di 2GW in Italia.

GRUPPO HOPE

Il Gruppo Hope è una nuova piattaforma multidisciplinare

impegnata nella realizzazione sul territorio italiano di nuovi impianti

FER (Eolico Off Shore Floating, Eolico On Shore, Solare Fotovoltaico,

Biogas e Biometano) accoppiati a impianti di produzione di

idrogeno verde destinato a diverse soluzioni di utilizzo. L’attuale

pipeline in sviluppo supera i 5 GW di potenza.

Italian Shipping & Logistics Agency, parte del Gruppo Tedesco

EMS-Fehn Group, è un’azienda leader nel settore dei servizi logistici

per le energie rinnovabili. Offre soluzioni personalizzate di agenzia

marittima, spedizioni internazionali e logistica integrata, con

particolare esperienza nei trasporti eccezionali e stradali speciali per

componenti eoliche. Dal 2011 ha movimentato oltre 5000 Mw / 3500

“Wind Turbine Generators” Impianti, garantendo efficienza,

sicurezza e qualità in ogni fase del processo. La ISLA ha un accesso

privilegiato ai mercati europei e ai principali porti dei Balcani, grazie

alla stretta collaborazione con le filiali in Germania, Spagna,

Finlandia, Norvegia, Russia, Polonia, Croazia, Albania e Macedonia.

MSC SICILIA

10 RENANTIS

11 REPOWER WIND OFFSHORE

12 SAIPEM

13 TOZZI GREEN

14 AVENHEXICON

Nasce come agente raccomandatario marittimo nella sua più ampia

accezione, in quanto si occupa di tutte le fasi della logistica e

trasporto marittimo passeggeri e merci presso i porti di Palermo,

Trapani, Porto Empedocle, Pozzallo, Augusta, Catania, Messina,

Termini Imerese. Negli ultimi vent’anni si è specializzata nel Project

Cargo con particolare focus sul trasporto, handling portuale,

trasporto terrestre di impianti eolici di grandi dimensioni e pesi,

collaborando con i principali players ed i produttori di turbine

eoliche quali: ENERCON, NORDEX, SIEMENS-GAMESA, VESTAS.

Ultimamente, sulla scia dell’accordo con AGL, ha streddo accordo

societario di cooperazione con la società LASO, operatore

worldwide specializzato nel trasporto terrestre di componenti

eolici. Quest’accordo consentirà di coprire tutto il mercato del wind

nel Sud Europa e nel Nord Africa.

Con quasi 5 GW operativi e un portafoglio in sviluppo superiore ai

20 GW, Renantis è un gruppo che sviluppa, costruisce e opera

esclusivamente impianti di energia rinnovabile in Europa e in Nord

America. Nel settore offshore, è attiva in Italia e nel Regno Unito

nella promozione di una pipeline di progetti basati sulla tecnologia

dell’eolico galleggiante.

Operiamo nel mercato italiano fin dall’inizio della sua

liberalizzazione e forniamo energia elettrica, gas, servizi di efficienza

energetica e soluzioni per la mobilità elettrica alle piccole e medie

imprese. Produciamo energia anche da nostri impianti di

produzione a fonti rinnovabili, e abbiamo una importante pipeline

di progetti onshore e offshore in sviluppo.

Siamo un’azienda leader globale nei servizi di ingegneria per la

progettazione, la realizzazione e l’esercizio di infrastrutture e

impianti complessi nel settore dell’energia, sia offshore che

onshore. La visione che ci ispira è “Ingegneria per un futuro

sostenibile”.

Per questo siamo impegnati nel nuovo ecosistema energetico e

industriale a basse emissioni di carbonio e ci troviamo in prima linea

nella transizione verso il Net Zero al fianco dei nostri clienti con

strumenti, tecnologie e processi sempre più digitalizzati, ideati sin

dal principio pensando alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza.

Con le nostre cinque business lines Asset Based Services, Energy

Carriers, Offshore Wind, Sustainable Infrastructures, Robotics &

Industrialized Solutions siamo una One Company presente in circa

60 Paesi con oltre 30.000 dipendenti di più di 130 nazionalità. Da

oltre 65 anni portiamo nel mondo l’ingegno dei nostri talenti e dei

nostri partner.

Tozzi Green è una società specializzata in soluzioni, servizi e progetti

per lo sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti

rinnovabili. Si caratterizza per idee e soluzioni innovative che

guardano al futuro. Attiva in Italia e all’estero, integra in modo

completo e orizzontale l’intera filiera DEVELOPMENT > EPC > O&M

per tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili: idroelettrici,

maxi eolici, fotovoltaici e biomasse.

Partner per investitori istituzionali nella strutturazione di progetti di

energia rinnovabile su larga scala, dal solare fotovoltaico onshore

con 850 MW in sviluppo con cinque co-investitori istituzionali,

15 CNS INTERNATIONAL

16 DEME GROUP

17 FUGRO

18 GESTIONI INDUSTRIALI GROUP

19 ICHNUSA WIND POWER

20 POLISERVIZI

21 SBM OFFSHORE

22 SCS INNOVATION

23 TECHFEM

24 TEN PROJECT

25 WIND ENERGY MANFREDONIA

all’eolico off-shore con una Joint Venture con una delle top

companies nel settore floating eolico offshore, dallo stoccaggio

dell’energia alla produzione di idrogeno verde.

Appaltatore di immersioni offshore che fornisce una gamma

completa di servizi sottomarini al settore energetico. Con oltre 30

anni di esperienza.

Leader mondiale nei settori altamente specializzati del dragaggio,

della bonifica dei terreni, delle infrastrutture marine, dell’energia

offshore e della bonifica ambientale. Con oltre 145 anni di

esperienza.

Gruppo internazionale con oltre 25 anni di esperienza nell’Offshore

Wind nella acquisizione, elaborazione e geo-consultancy di dati

geofisici, geotecnici e ambientali finalizzati alla pianificazione e

progettazione di impianti eolici offshore sia di tipo “bottom fixed”