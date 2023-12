Comunicato stampa del Comune di Dolo: RITORNANO I PARCHEGGI GRATUITI IN VIA FOSCARINA

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 *RITORNANO I PARCHEGGI GRATUITI IN VIA FOSCARINA*

*L’Amministrazione Comunale torna a liberalizzare la sosta*

Tornano le ‘strisce bianche’ nel parcheggio di via Foscarina: da oggi i

posteggi rialzati a lato della strada sono nuovamente gratuiti. Niente

più ‘blu’, dunque, nel tratteggio dei posti auto nell’area pavimentata.

/‘Abbiamo accolto immediatamente le sollecitazioni della cittadinanza’/,

spiega il Sindaco Gianluigi Naletto,/‘e abbiamo avviato con Abaco – che

ha in gestione a Dolo il servizio di sosta a pagamento – l’iter per

liberalizzare i posteggi.Da oggi, finalmente, si potrà lasciare l’auto

in sosta nell’area di via Foscarina senza più pagare il ticket’/.

/‘Restituiamo alla libera sosta un’area importante e nevralgica del

centro’/, aggiunge il Vicesindaco Matteo Bellomo,/‘pienamente

consapevoli del fatto che la “riconsegna” delle aree a parcheggio

libere, non più a pagamento, è atto dovuto ai tanti operatori di servizi

privati attivi nella zona di via Foscarina’./

