(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COLDIRETTI, CIABURRO (FDI): CONGRATULAZIONI A PRANDINI

“In questi anni l’agricoltura italiana si è trovata ad affrontare scenari del tutto nuovi, dove la natura strategica dell’agricoltura è tornata prepotentemente in campo. Le sfide non sono finite ed anzi, richiedono nuovi e maggiori sforzi, dove a fianco di una buona politica occorrono sicuramente organizzazioni agricole pronte a far sentire la propria voce per la tutela dei prodotti italiani che tutto il mondo ci invidia. Per questo non posso che fare le mie più sincere congratulazioni ad Ettore Prandini per la riconferma alla guida di Coldiretti, notizia di quest’oggi, certa che saprà proseguire l’ottimo lavoro sino ad ora profuso”. Così in una nota l’On. Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia

