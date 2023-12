(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COLDIRETTI. ALMICI(DFI) RIELEZIONE PRANDINI BUONA NOTIZIA PER COMPARTO AGRICOLO.

“La rielezione di Ettore Prandini a presidente nazionale di Coldiretti, avvenuta con il voto unanime dell’Assemblea dei delegati giunti da tutte le regioni in rappresentanza di oltre 1,5 milioni di soci, oltre a rappresentare un orgoglio per noi bresciani, è il giusto riconoscimento per l’importante lavoro svolto in questi anni che lo ha visto in prima fila nella guerra al cibo sintetico in primis e in tutte le battaglie contro le linee europee anti agricoltura. La sua riconferma è una buona notizia per il comparto agricolo perché siamo certi che continuerà a lottare affinché l’eccellenza del mondo agroalimentare sia sempre al centro delle battaglie di Coldiretti ma anche del governo Meloni”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Agricoltura, Cristina Almici.

