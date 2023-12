(ARC) Prot. civ: Riccardi, con Dl 145 riparte vitate attivit volontariato

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 Palmanova, 20 dic – “Con una rapidit? senza precedenti, in

soli 20 giorni, il Governo ha modificato una norma che chiarisce

in maniera definitiva come sindaci e coordinatori di protezione

civile non siano assimilabili a datori di lavoro e dirigenti

nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Andiamo cos? ad

archiviare una vicenda di non poco conto che, se non affrontata

con celerit?, compattezza e determinazione da parte della nostra

Regione e del Governo, avrebbe posto fine a un’esperienza

straordinaria quale quella della Protezione civile, a un’attivit?

ormai indispensabile, vitale, alla comunit? non solo del

territorio e delle comunit? del Friuli Venezia Giulia ma anche

del resto d’Italia”.

Sono le parole dell’assessore con delega alla Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, intervenuto questa

sera, nella sede di Palmanova della Pcr Fvg, alla Consulta dei

coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile e dei

presidenti delle associazioni di volontariato incardinate nel

sistema di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Il Decreto legge 145 del 2023 introduce infatti l’articolo 3 bis

del Dl 81 del 2008 che afferma: le disposizioni sulla sicurezza

del lavoro si applicano alle attivit? di Protezione civile nei

limiti previsti al Dpcm del 2011.

Viste le modifiche legislative intervenute, che rassicurano

riguardo alle responsabilit? dei volontari, al termine della

riunione della Consulta, il rappresentante dei coordinatori ha

annunciato che le attivit? dei gruppi di Protezione civile e

delle associazioni saranno riprese in conformit? agli scenari che

saranno definiti dalla Protezione civile regionale. L’attivit?

era stata sospesa in autotutela il 21 novembre scorso.

