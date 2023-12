(ACON) SALUTE. FASIOLO (PD): FAP CARENTE SU GRAVI PATOLOGIE DEMENTIGENE

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 20 dic – “Il Fondo per l’autonomia possibile

(Fap) ? carente verso le persone con gravissime patologie

dementigene e senza una rete familiare di supporto. ? necessario

incrementare il contributo per garantire anche a loro le

necessarie cure e assistenze”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd), a margine della seduta della III Commissione riunita oggi

per l’illustrazione del regolamento sul Fondo per l’autonomia

possibile.

“I casi di chi soffre di gravi patologie ed ? anche solo –

commenta la Fasiolo -, pur non essendo fortunatamente in grande

numero, vanno trattati con maggiore attenzione. Queste persone

necessitano di cure e assistenza sulle 24 ore ed ? per questo

necessario applicare misure forti. I 22mila euro previsti non

sono sufficienti, servono almeno 10mila euro in pi? per far

fronte alle spese e ai bisogni del tutto straordinari. Ed ? per

questo che ho chiesto un incremento del fondo”.

“Inoltre – ricorda la dem – anche la consulta disabili ha chiesto

di aumentare il massimale addirittura a 33mila euro perch? i

costi effettivi sono questi, ma solo per pochi casi di disabili

in regione. I casi gravissimi, a causa dei costi assistenziali

troppo elevati, si vedranno a brevissimo relegati in strutture.

La societ? stessa, che tanto si proclama inclusiva, vedr?

aumentare i costi assistenziali e verr? a perdere quei pochi

soggetti con disabilit? che hanno voglia di impegnarsi e rendersi

utili allo sviluppo della ‘casa comune'”.

ACON/COM/rcm

201913 DIC 23